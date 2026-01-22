«Авторитет для Трампа»: Зачем президент США позвал Путина в «Совет мира»
Дональд Трамп признает авторитет Владимира Путина в Палестине и на Ближнем Востоке и ориентируется на него в геополитике, однако Россия будет продвигать альтернативную позиции США точку зрения в «Совете мира», сказал НСН Гарник Туманян.
Приглашая президента России Владимира Путина в «Совет мира» по Газе, американский лидер Дональд Трамп понимает, что Россия — авторитет для Палестины и серьезный игрок на Ближнем Востоке. Кроме того, Трамп во многом ориентируется на Путина в геополитике, заявил НСН политолог, куратор Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Президент США Дональд Трамп в ходе Всемирного экономического форума в Давосе подписал устав инициированной им международной организации «Совет мира» по Газе, которую он же и возглавит, сообщает RT. Приглашение в «Совет мира» получил также и президент России Владимир Путин, из-за чего приглашение в организацию отклонили большинство стран Евросоюза, сообщает газета Financial Times. Туманян пояснил, чем руководствовался Трамп, приглашая Путина в «Совет мира».
«Здесь крайне важно рвение, с которым Белый дом приглашает Владимира Путина войти в состав этой структуры. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, США понимают, что на данный момент Палестина в своих решениях ориентируется на мнение России и консультации с нашей страной. Об этом свидетельствует и тот факт, что президент Палестины Махмуд Аббас сегодня, в день учреждения “Совета мира”, проводит переговоры с Путиным. Во-вторых, Россия продолжает оставаться серьезным игроком на Ближнем Востоке. Отсутствие нашей страны в этой структуре снизило бы эффективность любых дипломатических усилий. В-третьих, Трамп во многом ориентируется на Путина: в вопросах геополитики он пытается выстраивать политику суверенизации, схожую с той, что ведет Россия», — сказал Туманян.
Немаловажную роль играет и честолюбие Трампа, желание вписать в историю свое имя, подчеркнул собеседник НСН.
«Кроме того, учитывая тренды последнего года, есть ощущение, что Трамп мечтает о том, чтобы вписать свое имя в историю, оставить такое наследие, которое будет существовать в долгой исторической перспективе. Из политиков этого века лишь единицы смогли добиться такого результата: это политики уровня Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди или председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп пытается через увеличение территории США, урегулирование различных конфликтов или изменение действующего миропорядка добиться увековечения своего имени», — добавил политолог.
В заключение Туманян предположил, что в случае вхождения в «Совет мира» Россия сможет продвигать в нем альтернативную позиции Вашингтона точку зрения.
«В любом случае, если Россия все-таки согласится участвовать в работе этой структуры, очевидно, что она сформирует внутри “Совета мира” полюс силы, который в случае несогласия с Трампом будет продвигать альтернативную позицию. Здесь, на мой взгляд, лучше иметь очередную трибуну, чем отпустить возможность доносить свою позицию», — подытожил он.
Устав «Совета мира» подписали в общей сложности представители 20 стран. Отмечается, что организация будет работать в сотрудничестве с ООН.
Отвечая на приглашение Трампа в «Совет мира», Путин заявил, что МИД России поручено изучить идею и проконсультироваться со стратегическими партнерами.
Ранее экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что Трамп своим «Советом мира» по Газе пытается незаконно забрать функции у ООН, России предстоит серьезно подумать, принимать ли приглашение.
