Приглашая президента России Владимира Путина в «Совет мира» по Газе, американский лидер Дональд Трамп понимает, что Россия — авторитет для Палестины и серьезный игрок на Ближнем Востоке. Кроме того, Трамп во многом ориентируется на Путина в геополитике, заявил НСН политолог, куратор Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

Президент США Дональд Трамп в ходе Всемирного экономического форума в Давосе подписал устав инициированной им международной организации «Совет мира» по Газе, которую он же и возглавит, сообщает RT. Приглашение в «Совет мира» получил также и президент России Владимир Путин, из-за чего приглашение в организацию отклонили большинство стран Евросоюза, сообщает газета Financial Times. Туманян пояснил, чем руководствовался Трамп, приглашая Путина в «Совет мира».

«Здесь крайне важно рвение, с которым Белый дом приглашает Владимира Путина войти в состав этой структуры. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, США понимают, что на данный момент Палестина в своих решениях ориентируется на мнение России и консультации с нашей страной. Об этом свидетельствует и тот факт, что президент Палестины Махмуд Аббас сегодня, в день учреждения “Совета мира”, проводит переговоры с Путиным. Во-вторых, Россия продолжает оставаться серьезным игроком на Ближнем Востоке. Отсутствие нашей страны в этой структуре снизило бы эффективность любых дипломатических усилий. В-третьих, Трамп во многом ориентируется на Путина: в вопросах геополитики он пытается выстраивать политику суверенизации, схожую с той, что ведет Россия», — сказал Туманян.