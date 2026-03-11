В научно-исследовательском институте в Москве произошел взрыв во время эксперимента
11 марта 202600:12
В Москве произошел взрыв в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева, сообщает Telegram-канал «112».
Травмы получил человек. Причина произошедшего - научный эксперимент. Пострадавшего сотрудника госпитализировали. О его состоянии и должности не сообщается.
Ранее при ЧП в здании Пермского политеха погибли мужчина и ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
