В научно-исследовательском институте в Москве произошел взрыв во время эксперимента

В Москве произошел взрыв в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева, сообщает Telegram-канал «112».

Травмы получил человек. Причина произошедшего - научный эксперимент. Пострадавшего сотрудника госпитализировали. О его состоянии и должности не сообщается.

Ранее при ЧП в здании Пермского политеха погибли мужчина и ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

