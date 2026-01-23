СМИ: Переговоры в Абу-Даби идут в разных форматах, участники делятся на группы
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби проходят в гибком формате с разделением участников на отдельные группы для обсуждения конкретных тем. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя украинской делегации.
По его словам, формат встреч постоянно меняется: участники то собираются вместе, то расходятся для отдельных обсуждений, а иногда формируются несколько рабочих групп по различным направлениям.
Такой подход, как отмечается, позволяет параллельно рассматривать разные вопросы повестки.
В пятницу в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, продолжение переговоров запланировано на субботу. Ранее сообщалось, что в состав российской делегации вошли представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Переговоры в Абу-Даби идут в разных форматах, участники делятся на группы
- Зеленский рассказал о ходе переговоров России, США и Украины в ОАЭ
- Бакинский метрополитен сократит зависимость от поездов из России
- Степень опасности: В каких случаях действия охранников становятся преступлением
- Владелец поставляющей оружие Украине CSG стал богатейшим в ВПК
- Офтальмолог опровергла миф о «замерзании» линз на холоде
- Урок для галочки: Учителя поддержали сокращение английского языка
- Экономист назвал фразы, после которых разговор с «банком» стоит прекращать
- «Вошел в историю»: Что оставил после себя итальянский модельер Валентино
- Делягин попросил Минобороны проверить выплаты военнослужащим ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru