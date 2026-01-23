СМИ: Переговоры в Абу-Даби идут в разных форматах, участники делятся на группы

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби проходят в гибком формате с разделением участников на отдельные группы для обсуждения конкретных тем. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя украинской делегации.

По его словам, формат встреч постоянно меняется: участники то собираются вместе, то расходятся для отдельных обсуждений, а иногда формируются несколько рабочих групп по различным направлениям.