«Есть чем порадовать»: Путин оценил темпы наступления ВС РФ

«ЕСТЬ ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ»

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об обстановке в зоне проведения спецоперации. В ходе совещания глава государства отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил России, подчеркнув, что «российским командирам есть чем порадовать россиян».

«Знаю, что вам есть, чем порадовать наших граждан, есть результаты. Высокие темпы наступления соединений и воинских частей группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед, освобождая Запорожскую область», – заметил Путин во время посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.