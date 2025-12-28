«Есть чем порадовать»: Путин оценил темпы наступления ВС РФ
В Генштабе ВС РФ президенту доложили об освобождении Димитрова в ДНР и города Гуляйполе в Запорожской области.
Российский лидер Владимир Путин оценил темпы наступления Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО. Президент отметил тактическую важность освобождения ряда населенных пунктов. К тому же специалисты положительно оценивают перспективы продвижения российских войск на Запорожском направлении.
«ЕСТЬ ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ»
Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об обстановке в зоне проведения спецоперации. В ходе совещания глава государства отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил России, подчеркнув, что «российским командирам есть чем порадовать россиян».
«Знаю, что вам есть, чем порадовать наших граждан, есть результаты. Высокие темпы наступления соединений и воинских частей группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед, освобождая Запорожскую область», – заметил Путин во время посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.
Президент добавил, что при нынешних темпах наступления российской армии заинтересованность в добровольном выводе украинских военных формирований с занимаемых ими территорий России фактически равна нулю. По его словам, такая оценка основана на оперативных докладах и текущей обстановке на линии боевого соприкосновения.
Путин также заметил, что если Киев не готов решать конфликт мирным путем, то Москва достигнет поставленных задач через специальную военную операцию. По словам президента, сегодня киевский режим не демонстрирует готовности разрешить конфликт мирно.
ОСВОБОЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В ходе совещания 27 декабря с руководством Генштаба и командующими группировками войск Владимиру Путину доложили об освобождении Димитрова в ДНР и города Гуляйполе в Запорожской области.
«Что касается Димитрова, это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Гуляйполе — второй по величине город Запорожской области, и после его освобождения открываются хорошие перспективы для развития наступления», - заметил Путин.
Президенту также доложили об освобождении Родинского, Степногорска и Артемовки, передает RT. Известно, что в настоящий момент «Южная» группировка войск ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска, и более половины городской застройки в Константиновке находится под контролем российских войск.
До этого в Министерстве обороны России также объявили, что Купянск в Харьковской области находится под контролем ВС РФ. Ведомство предоставило видео с бойцами, рассказывающими о ситуации в городе. Так, командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» отметил, что российские бойцы «твердо стоят, стояли и будут стоять» на своих позициях в городе.
Сообщалось, что населенный пункт находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Отмечается, что российские военные продолжают уничтожать в Купянске мелкие отряды ВСУ, пишет RT.
Кроме того, в течении недели российские войска взяли под контроль ряд других населенных пунктов. Речь идет о Косовцеве и Заречном в Запорожской области, Свято-Покровском и Светлом в ДНР, Прилипке и Вильче в Харьковской области, Андреевке в Днепропетровской области, а также о Высоком в Сумской области.
«У нас уже все более явный прорыв обороны противника на Запорожском участке. Мы довольно широким фронтом после занятия Степногорска прорвали оборону шириной до 20 километров. Вглубь местами даже до 10 километров. Если мы совместно посмотрим на линию фронта с полосой группировки "Восток", которая наступает навстречу, то мы можем устроить противнику большие проблемы с разгромом около Орехова и выходом на дальний подступ уже к самому Запорожью. Это перспектива на зимнюю кампанию, чего мы можем добиться уже весной. Если мы к этому времени освободим Донбасс силовым путем, то наше политическое руководство поставит среди мирных условий еще и освобождение Запорожской области. По Харькову и Сумам пока очень дальние перспективы — у нас силы тоже не бесконечные», - сказал в беседе с НСН военный блогер Юрий Подоляка.
Ранее подполковник Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает переговоры по разрешению российско-украинского конфликта, заведомо понимая, что Москва не пойдет на его условия.
