«Признак слабости»: В Венгрии объяснили оскорбления Зеленского в адрес ЕС и Орбана
Скандальное выступление президента Украины на форуме в Давосе свидетельствует о закате его политической карьеры, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Оскорбительное для Европы и президента США выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе свидетельствует о слабости президента Украины и неясных перспективах самой страны. Об этом заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
После выступления президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января разразился громкий скандал. В своей речи Зеленский унизил как Дональда Трампа, так и всю Европу, которая помогает Киеву. Среди прочего он заявил, что легко смог бы защитить Гренландию от притязаний США, если бы Украина была в НАТО. По его словам, Трамп лицемерит, когда говорит, что любит Европу, а США перестают быть лидером в «защите свободы во всем мире». Европу Зеленский обвинил в бездействии и несамостоятельности. Он заметил, что никакие гарантии безопасности для Украины не будут работать без США. Зеленский также заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует деньги ЕС, чтобы бороться против него, и что все «Викторы» Европы заслуживают подзатыльника, «чтобы вправить им мозги».
«Это, прежде всего, признак слабости и говорит о том, что будущее Украины под вопросом. Очень-очень плохие прогнозы, и в этом состоянии человек ведет себя очень часто так, как Зеленский и делал. На деньги Евросоюза живет не Венгрия, а Украина. Она и будет еще 10-15 лет жить на деньгах ЕС, и Евросоюз, несмотря на то, что это глупо, без сомнений даст эти деньги - минимум 800 миллиардов евро на этот срок. То, что он говорит об Орбане, в самой Венгрии уже привыкли. Это признак разочарования», - прокомментировал собеседник НСН.
По словам Штира, Украина в Давосе уже стала второстепенной темой.
«Её уже нет среди приоритетов форума, кроме ЕС. При этом Евросоюзу в связи с ситуацией с Гренландией и позицией Дональда Трампа можно было бы немножко повернуться к России, начать налаживать отношения. Однако этого не происходит, что говорит о том, что Европа стала заложником конфликта, и не может выйти из этой ситуации, к сожалению. Зеленский это чувствует и говорит так неприлично о Европе», - отметил венгерский журналист.
Он считает, что высказывания Зеленского только укрепят негативное отношение к нему президента США.
«Дональд Трамп не любит Владимира Зеленского, хорошо знает его и относится к нему хуже некуда. Эти высказывания только подтверждают мнение президента США. Выступление президента Украины в Давосе свидетельствует о том, что как о политике о нём можно забыть», - заключил Габор Штир.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на своей странице в соцсети X на оскорбления в свой адрес и критику европейских стран со стороны Владимира Зеленского. «Он перешёл черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», — написал Орбан. По его словам, вся финансовая помощь ЕС Украине уходит впустую, так как Зеленский не способен правильно ей воспользоваться.
По информации The Financial Times, Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе встречи в Давосе не подписали подготовленные для этих переговоров документы, стороны не достигли никакого соглашения. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Зеленскому не удалось уговорить Трампа на соглашение по экономическому восстановлению Украины и гарантиях безопасности для Киева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп задал экологическим активистам вопрос о глобальном потеплении
- Жителя Владимира отправили в колонию за призывы к диверсиям против военных
- «Трудно, но интересно»: Что ждет Богомолова во главе Школы-студии МХАТ
- «Признак слабости»: В Венгрии объяснили оскорбления Зеленского в адрес ЕС и Орбана
- Милонов рассказал, кто виноват в падении рождаемости
- Криптовалютную биржу Whitebit признали нежелательной в России
- Россиянам пообещали возможность купить робота-помощника уже через пару лет
- Экс-посол Израиля: Турция в Совете мира попытается вести пропалестинскую политику
- Минобороны РФ: Часть сил ВСУ в Симиновке сложила оружие
- Продается тоннами: Почему кофейный бизнес вырос в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru