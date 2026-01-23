«Это, прежде всего, признак слабости и говорит о том, что будущее Украины под вопросом. Очень-очень плохие прогнозы, и в этом состоянии человек ведет себя очень часто так, как Зеленский и делал. На деньги Евросоюза живет не Венгрия, а Украина. Она и будет еще 10-15 лет жить на деньгах ЕС, и Евросоюз, несмотря на то, что это глупо, без сомнений даст эти деньги - минимум 800 миллиардов евро на этот срок. То, что он говорит об Орбане, в самой Венгрии уже привыкли. Это признак разочарования», - прокомментировал собеседник НСН.

По словам Штира, Украина в Давосе уже стала второстепенной темой.

«Её уже нет среди приоритетов форума, кроме ЕС. При этом Евросоюзу в связи с ситуацией с Гренландией и позицией Дональда Трампа можно было бы немножко повернуться к России, начать налаживать отношения. Однако этого не происходит, что говорит о том, что Европа стала заложником конфликта, и не может выйти из этой ситуации, к сожалению. Зеленский это чувствует и говорит так неприлично о Европе», - отметил венгерский журналист.

Он считает, что высказывания Зеленского только укрепят негативное отношение к нему президента США.

«Дональд Трамп не любит Владимира Зеленского, хорошо знает его и относится к нему хуже некуда. Эти высказывания только подтверждают мнение президента США. Выступление президента Украины в Давосе свидетельствует о том, что как о политике о нём можно забыть», - заключил Габор Штир.