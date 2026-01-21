ЯРКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И «САУНА-ДИПЛОМАТИЯ»

Также на форуме уже успел выступить Министр финансов США Скотт Бессент с рядом важных заявлений. Так, прежде всего Бессент призвал страны воздержаться от ответных действий против Штатов по вопросу Гренландии. Также он раскрыл, что Вашингтон завершает работу над торговым соглашением с Евросоюзом, однако все равно введет пошлины в размере 10% против ряда стран из-за отправки военных в Гренландию. При этом возможные ответные пошлины Брюсселя США считают «неразумным шагом». По мнению Бессента, маловероятно, что Верховный суд США признает пошлины Трампа незаконными.

Что касается покупателей российской нефти, то, по словам Минфина США, Трамп сможет ввести импортные пошлины в размере 500% для них без одобрения сената и выразил сомнение, что законопроект о новых санкциях против России не одобрит конгресс. При этом он напомнил, что Китай лишился доступа к нефти из Венесуэлы, однако продолжает покупать ее у России и Ирана.

Также, говоря о Китае, Бессент заявил, что Штаты с партнерами ускоренно формируют альянс по добыче критических минералов, чтобы снизить зависимость от Пекина в этом вопросе.

Из других ярких заявлений выделилось предложение финского президента Александра Стубба прибегнуть к «сауна-дипломатии», чтобы в комфортной и расслабленной обстановке обсудить притязания Трампа на Гренландию. Его слова приводит Bloomberg. При этом такой подход Стубб назвал «финским». Он добавил, что недавно у него был ряд встреч, которые подарили ему надежду на благоприятный исход по Гренландии и предположил, что к в концу текущей недели ситуация «сгладится».

В России уже успели отреагировать на «сауна-дипломатию». Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот форум международным театром абсурда и подчеркнула, что больше всего ей понравилось предложение Стубба. Об этом она написала в Telegram-канале.

На швейцарском ВЭФ выступил также и французский лидер Эммануэль Макрон. В первую очередь он удивил всех внешним видом, так как вышел к публике в солнцезащитных очках якобы из-за лопнувшего сосуда в глазу. Однако главу Франции успели раскритиковать не только за экстравагантный вид, но и за выступление на английском языке. Так, на него обрушился лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х, который назвал его выступление «позором» не только из-за языка, но и за то, что Макрон ни разу не произнес слово «Франция». За ношение очков во время выступления Филиппо окрестил французского лидера «кретином».

Однако Макрон сделал ряд важных заявлений. Так, французский лидер заявил, что Трамп хочет подчинить Европу, на что и направлены пошлины США. Также он счел подходы Трампа неприемлемыми и заявил о «новом мире - без правил». По его словам, европейцы должны защищаться, чтобы избежать угрозу торговле и международной стабильности, и такие механизмы у них есть. При этом Макрон резко подчеркнул, что не намерен разговаривать с американским коллегой на полях Давоса. Вероятно, заявление сделано на фоне недавних публикаций Трампа с сообщениями от Макрона, где тот предлагает ему личную встречу и желание обсудить ситуацию вокруг Гренландии.



