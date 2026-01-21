Срыв «плана процветания» и «сауна-дипломатия»: Что происходит на форуме в Давосе
Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны были подписать на полях Давоса «план процветания», однако все сорвалось, а вот Кирилл Дмитриев от России уже успел провести ряд успешных переговоров с зарубежными коллегами.
Накануне спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев более двух часов вел переговоры со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Встреча прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Как ранее писал Axios, встреча касалась украинской тематики.
Сам Дмитриев заявил, что его встречи проходят «конструктивно» и отметил, что все больше людей начинают осознавать, что Россия права в своей позиции, приводит его слова ТАСС.
Напомним, что форум в Давосе проходит с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». Участие в мероприятии принимают более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и еще более 800 топ-менеджеров.
РОССИЯ И США НА ФОРУМЕ
Изначально в повестке форума была заявлена тема переговоров по Украине, однако позднее ее скорректировали в сторону обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Самой крупной делегацией, как ожидается, станет делегация президента США Дональда Трампа. В нее войдут, помимо самого Трампа, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, торговый представитель Джеймисон Грир, а также министры финансов и торговли.
Россию официально на мероприятие не пригласили, однако на него прилетел спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Дмитриев в Давосе планирует провести встречу «с некоторыми представителями из американской делегации». Также он подчеркивал, что «основной профиль» Дмитриева - это «вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», и что Россия является сторонником возобновления этих отношений. Однако, как отметил помощник президента РФ, одновременно с этим Дмитриев передает «туда и обратно» информацию, касательно урегулирования конфликта на Украине.
Примечательно, что сам Трамп перед отъездом в Давос заявил журналистам, что не представляет, как пройдет его поездка на ВЭФ, сообщает пресс-пул Белого дома.
«Будет интересная поездка. Я понятия не имею, что там произойдет», — признался он перед вылетом в Давос.
При этом он добавил, что у Штатов будет хороший представитель.
СРЫВ ПОДПИСАНИЯ «ПЛАНА ПРОЦВЕТАНИЯ»
Что касается Украины, то ее лидер Владимир Зеленский не поехал в Давос, где, тем не менее, должен был встретиться с Трампом для подписания «плана процветания Украины». Свое отсутствие Зеленский объяснил необходимостью остаться в Киеве из-за проблем с энергетикой в стране. Однако он подчеркнул, что еще может приехать, если соответствующие документы по «плану процветания» гарантиям безопасности и поставкам ПВО будут готовы. Также ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщало, что Украина готова в Давосе подписать документ по гарантиям безопасности, если будут готовы США.
При этом Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который находится на форуме, заявил, что вместе с украинским депутатом Давидом Арахамией обсудил с советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании гарантии безопасности для Украины. Также Умеров в своем Telegram-канале анонсировал и другие встречи с партнерами по гарантиям безопасности и восстановлению Украины.
ЯРКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И «САУНА-ДИПЛОМАТИЯ»
Также на форуме уже успел выступить Министр финансов США Скотт Бессент с рядом важных заявлений. Так, прежде всего Бессент призвал страны воздержаться от ответных действий против Штатов по вопросу Гренландии. Также он раскрыл, что Вашингтон завершает работу над торговым соглашением с Евросоюзом, однако все равно введет пошлины в размере 10% против ряда стран из-за отправки военных в Гренландию. При этом возможные ответные пошлины Брюсселя США считают «неразумным шагом». По мнению Бессента, маловероятно, что Верховный суд США признает пошлины Трампа незаконными.
Что касается покупателей российской нефти, то, по словам Минфина США, Трамп сможет ввести импортные пошлины в размере 500% для них без одобрения сената и выразил сомнение, что законопроект о новых санкциях против России не одобрит конгресс. При этом он напомнил, что Китай лишился доступа к нефти из Венесуэлы, однако продолжает покупать ее у России и Ирана.
Также, говоря о Китае, Бессент заявил, что Штаты с партнерами ускоренно формируют альянс по добыче критических минералов, чтобы снизить зависимость от Пекина в этом вопросе.
Из других ярких заявлений выделилось предложение финского президента Александра Стубба прибегнуть к «сауна-дипломатии», чтобы в комфортной и расслабленной обстановке обсудить притязания Трампа на Гренландию. Его слова приводит Bloomberg. При этом такой подход Стубб назвал «финским». Он добавил, что недавно у него был ряд встреч, которые подарили ему надежду на благоприятный исход по Гренландии и предположил, что к в концу текущей недели ситуация «сгладится».
В России уже успели отреагировать на «сауна-дипломатию». Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот форум международным театром абсурда и подчеркнула, что больше всего ей понравилось предложение Стубба. Об этом она написала в Telegram-канале.
На швейцарском ВЭФ выступил также и французский лидер Эммануэль Макрон. В первую очередь он удивил всех внешним видом, так как вышел к публике в солнцезащитных очках якобы из-за лопнувшего сосуда в глазу. Однако главу Франции успели раскритиковать не только за экстравагантный вид, но и за выступление на английском языке. Так, на него обрушился лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х, который назвал его выступление «позором» не только из-за языка, но и за то, что Макрон ни разу не произнес слово «Франция». За ношение очков во время выступления Филиппо окрестил французского лидера «кретином».
Однако Макрон сделал ряд важных заявлений. Так, французский лидер заявил, что Трамп хочет подчинить Европу, на что и направлены пошлины США. Также он счел подходы Трампа неприемлемыми и заявил о «новом мире - без правил». По его словам, европейцы должны защищаться, чтобы избежать угрозу торговле и международной стабильности, и такие механизмы у них есть. При этом Макрон резко подчеркнул, что не намерен разговаривать с американским коллегой на полях Давоса. Вероятно, заявление сделано на фоне недавних публикаций Трампа с сообщениями от Макрона, где тот предлагает ему личную встречу и желание обсудить ситуацию вокруг Гренландии.
