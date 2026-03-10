Буланова перенесла концерт в Москве на март 2027 года

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова перенесла концерт, который должен был пройти 26 марта 2026 года в Москве, на 6 марта 2027 года. Об этом певица сообщила в своем Telegram-канале.

Изначально выступление с новым шоу «Мой день рождения» планировалось провести на площадке «Live Арена». По словам Булановой, концерт перенесен по техническим причинам.