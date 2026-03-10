Буланова перенесла концерт в Москве на март 2027 года

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова перенесла концерт, который должен был пройти 26 марта 2026 года в Москве, на 6 марта 2027 года. Об этом певица сообщила в своем Telegram-канале.

Изначально выступление с новым шоу «Мой день рождения» планировалось провести на площадке «Live Арена». По словам Булановой, концерт перенесен по техническим причинам.

Певица уточнила, что все ранее купленные билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена. При необходимости их можно вернуть по месту приобретения.

Интерес к творчеству Булановой в последние годы заметно вырос. С 2024 года ее песни активно распространяются в социальных сетях и становятся вирусными, а на концерты артистки приходит большое количество молодых слушателей, передает «Радиоточка НСН».

