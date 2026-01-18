Пошлины против «опасной игры»: Чем ответит Трамп на протесты в Гренландии

При этом директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в беседе с НСН подчеркнул, что, если Трампу удастся заполучить Гренландию, это может привести к формированию нового, панарктического блока стран Северной Европы, и тогда поражение Дании станет в долгосрочной перспективе победой.

«Если Трамп доведет ситуацию с Гренландией до конца, то это может стать катализатором объединения стран Северной Европы, претендующих на Арктику. То есть Дания отдельно не может противостоять США, но совокупно Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания формируют такой единый блок, такая северная квази-империя. Могут быть запущены долговременные процессы перекройки странового деления мира и в первую очередь стран, которые входят в Арктику. Это может быть одной из форм, чтобы сделать поражение победой. В Гренландии есть запасы редкоземельных металлов, но они не такие сумасшедшие, как российские или китайские. Это, скорее, пиар-шаг по установлению хозяина в западном полушарии. Во вторую очередь, это ресурсный шаг: пока нефтяных запасов, несмотря на очень большие усилия по поискам на шельфе Гренландии, обнаружить не удалось. Ну, а третий момент — это вопрос геополитики, контроля транспортных маршрутов. Гренландия — это задел на черный день. Она, может, сегодня ничего не даст, но будет нависать над арктическими странами как американская территория и сдерживать своим присутствием», - подчеркнул он.