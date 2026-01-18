Пошлины против «опасной игры»: Чем ответит Трамп на протесты в Гренландии
Евросоюз направил военных в Гренландию на фоне угроз США об аннексии острова.
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил европейским странам 10% пошлинами после отправки ЕС военных в Гренландию. Президент США все еще не оставляет попыток заполучить остров. Но пока его желание остается на уровне разговоров. При этом жители Гренландии протестуют против возможной аннексии острова США.
ПОШЛИНЫ
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на европейские товары, чтобы оказать давление в вопросе о Гренландии. Так, по словам американского лидера, с февраля 2026 года Дания, Германия, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Франция и Финляндия столкнутся с 10% пошлиной на весь экспорт в США, которая к июню этого года может увеличиться и до 25%.
На своей странице в одной из соцсетей Трамп написал, что такой шаг необходим «для приобретения Гренландии». Также президент США в очередной раз сослался на гипотетические угрозы со стороны России с Китаем и назвал Данию страной, неспособной обеспечить безопасность Гренландии. Кроме того, по мнению Трампа, Копенгагену «пришло время отдавать долг».
При этом директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в беседе с НСН подчеркнул, что, если Трампу удастся заполучить Гренландию, это может привести к формированию нового, панарктического блока стран Северной Европы, и тогда поражение Дании станет в долгосрочной перспективе победой.
«Если Трамп доведет ситуацию с Гренландией до конца, то это может стать катализатором объединения стран Северной Европы, претендующих на Арктику. То есть Дания отдельно не может противостоять США, но совокупно Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания формируют такой единый блок, такая северная квази-империя. Могут быть запущены долговременные процессы перекройки странового деления мира и в первую очередь стран, которые входят в Арктику. Это может быть одной из форм, чтобы сделать поражение победой. В Гренландии есть запасы редкоземельных металлов, но они не такие сумасшедшие, как российские или китайские. Это, скорее, пиар-шаг по установлению хозяина в западном полушарии. Во вторую очередь, это ресурсный шаг: пока нефтяных запасов, несмотря на очень большие усилия по поискам на шельфе Гренландии, обнаружить не удалось. Ну, а третий момент — это вопрос геополитики, контроля транспортных маршрутов. Гренландия — это задел на черный день. Она, может, сегодня ничего не даст, но будет нависать над арктическими странами как американская территория и сдерживать своим присутствием», - подчеркнул он.
«ОПАСНАЯ ИГРА»
Перед этим первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию из-за заявлений Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к США.
Издание «Bild» писало, что ночью 15 января военно-транспортный самолет Hercules армии Дании приземлился в аэропорту в Нууке. Известно, что на его борту находились датские военные и представители французской армии. Кроме того, в Кангерлуссуак на западе острова прибыл еще один Hercules. Позже в Нуук должны были прилететь еще 13 военных Бундесвера.
Отмечается, что в миссии по размещению военных в Гренландии также участвуют Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция, передает RT. При этом Трамп заявил, что европейские страны, решив отправить военных в Гренландию, затеяли очень опасную игру.
«Это очень опасная ситуация для сохранения, безопасности и выживания нашей планеты. Эти страны, которые играют в эту очень опасную игру, создали такой уровень риска, который неприемлем… Потому для защиты глобального мира и безопасности необходимо принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов», - написал политик в Сети.
Трамп напомнил, что США пытаются приобрести Гренландию более 150 лет. Он назвал остров «священным» и заявил, что «на кону стоит нацбезопасность США и мира в целом».
В то же время первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что отправка 31 европейского военнослужащего в Гренландию для защиты острова от возможного вторжения США выглядит скорее символическим шагом, чем реальной мерой безопасности.
«Как вы считаете, достаточно ли тридцати человек для обороны острова площадью примерно в 2 млн квадратных километров? Наверное, если каждый из них обладает сверхспособностями и сможет контролировать береговую линию протяженностью в полторы тысячи километров. Или возьмет с собой какое-то неведомое доселе супероружие, которое поможет ему это делать», - приводит слова политика «Газета.Ru».
В свою очередь венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир тоже предположил, что у Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии.
«Европа оказалась в капкане, она думала, что Россия — это самый главный вызов, но теперь страны получили другой вызов. Европа ничего не может сделать, потому что она сосредоточена на Украине. Конечно, подобные заявления США по Гренландии нарушают международные принципы. Трамп думает, что Европа слабая и не будет сопротивляться. У Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии. Британцы, испанцы, французы попробуют на словах и все, так как сил нет. Трамп очень хорошо это понимает, он осознает, что Европа у него в кармане, она ничего не будет делать против, только кричать. Европе это не нравится, но она ничего не может сделать, не будет никаких последствий, распада НАТО и так далее, ничего», - заметил он в разговоре с НСН.
ОБСТАНОВКА В ГРЕНЛАНДИИ
Между тем, жители Гренландии уже вышли на акции протеста против планов Дональда Трампа включить остров в состав США. Главные митинги прошли в городе Нуук, передает RT. Telegram-канал «Baza» писал, что вместо запланированных 800 человек на улицы вышло несколько тысяч, в том числе все члены правительства и представители партий Гренландии. Люди несли плакаты с оскорблениями в адрес Трампа и пели национальные песни.
Аналогичная акция днем ранее прошла и в столице Дании Копенгагене. Там на центральной площади собрались примерно 15 тысяч человек. Часть людей протестовала около посольства США в Дании.
В начале января 2026 года Дональд Трамп и члены его администрации вновь заговорили о желании США установить контроль над Гренландией. Однако власти острова и руководство Дании заявили, что не примут никакой формы американского «захвата».
12 января конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес законопроект «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата Соединенных Штатов», который предусматривает полномочия для американского президента предпринимать шаги по аннексии или приобретению острова и подготовку отчета о необходимых изменениях в федеральном законодательстве.
США намерены получить контроль над Гренландией до конца текущего года и уже продумывают план покупки острова. Причем, по данным NBC, Вашингтон готов потратить на это всего $700 млрд, даже несмотря на то, что только запасы полезных ископаемых в Гренландии оцениваются в десятки раз выше.
В Европе пригрозили США санкциями и предупредили о последствиях силового сценария для Альянса. Так, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что военный захват Гренландии США фактически будет означать конец НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в интервью НСН рассказал, что Европа стала предпринимать шаги по защите Арктики после воинственных заявлений Дональда Трампа относительно Гренландии, однако дальше бумажных петиций разговор пока не идет.
