Какие пункты мирного плана «уточнит» Путин на встрече с Уиткоффом
Дипломатические переговоры между США и Россией уже не идут, решаются вопросы сотрудничества после прекращения огня, заявил НСН Василий Корчмарь.
Американцы пытаются убедить украинского лидера Владимира Зеленского в том, что нужно пойти на уступки Москве в вопросе территорий, сроки соглашения во многом будут зависеть от этого, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что он и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 22 января прибудут в Москву. По его словам, мирный план по Украине готов более чем на 90%. Он добавил, что Киев преуменьшает прогресс, достигнутый на переговорах за последние недели. По его словам, Москва сама выступила инициатором встречи. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин проведет переговоры с Уиткоффом. Корчмарь рассказал, какие пункты хочет уточнить Москва.
«Все наши положения остались прежними, идет уточнение всех этих пунктов. Главным остается территориальный вопрос. Американцы пытаются убедить Зеленского в том, что нужно пойти на компромисс, пойти навстречу России. Сейчас в дело вступила бизнес-дипломатия, обсуждается вопрос урегулирования ситуации именно после прекращения огня. Дипломатические переговоры между США и Россией уже не идут, решаются вопросы сотрудничества после прекращения огня. Прекращение огня не дает полностью перемирия и гарантий, но это первый шаг. Нас ждут большие перемены, но не стоит ожидать, что это произойдет в ближайший месяц или два. Все зависит от того, как далеко зайдет Украина, как себя поведет Великобритания, которая курирует Зеленского», - пояснил он.
По его словам, Москва хочет гарантий от США, так как Киев может пойти на провокации после заключения соглашения.
«Идет процесс передела территории Украины, грубо говоря, это самый сложный вопрос. Как дальше взаимодействовать на территории Украины? Какие будут даны гарантии Киеву? Если будут даны гарантии по аналогу с пятой статьей НАТО, это означает, что США должны будут вмешаться в случае атак. А если это будут провокации с украинской стороны? Кто даст России гарантии? Кто будет восстанавливать города, сколько это потребует средств, например? Какой будет переход в мирную фазу? Выборы на Украине…Самое главное, что все вопросы решаются без участия Украины. Вопросов очень много, придется поработать. Трамп может под гарантией России о прекращении огня заявить о прекращении работы системы Starlink, чтобы Украина не получала разведанные. Это было бы логичным шагом. Пока США являются участников всех действий на Украине, очень сложно будет решить какой-то вопрос», - заключил собеседник НСН.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена продолжать решение поставленных задач военными методами, пока Киев не примет реалистичные условия переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кто виноват в смертельном обрушении крыши ТЦ в Новосибирске
- Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Давосе
- Какие пункты мирного плана «уточнит» Путин на встрече с Уиткоффом
- Трамп: США хотят, чтобы Дания отдала им Гренландию
- Повышение тарифов за безлимитный интернет не нарушает закон
- Журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы
- Реестр курьеров обяжет знать не только ПДД, но и сохранять качество товаров
- СМИ: США передали России согласованный с ЕС и Украиной черновик мирного плана
- В Испании призвали создать «коалицию желающих» для обороны Европы
- СМИ: По подозрению в хищении задержаны два замглавы Минтранса Кубани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru