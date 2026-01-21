«Все наши положения остались прежними, идет уточнение всех этих пунктов. Главным остается территориальный вопрос. Американцы пытаются убедить Зеленского в том, что нужно пойти на компромисс, пойти навстречу России. Сейчас в дело вступила бизнес-дипломатия, обсуждается вопрос урегулирования ситуации именно после прекращения огня. Дипломатические переговоры между США и Россией уже не идут, решаются вопросы сотрудничества после прекращения огня. Прекращение огня не дает полностью перемирия и гарантий, но это первый шаг. Нас ждут большие перемены, но не стоит ожидать, что это произойдет в ближайший месяц или два. Все зависит от того, как далеко зайдет Украина, как себя поведет Великобритания, которая курирует Зеленского», - пояснил он.

По его словам, Москва хочет гарантий от США, так как Киев может пойти на провокации после заключения соглашения.

«Идет процесс передела территории Украины, грубо говоря, это самый сложный вопрос. Как дальше взаимодействовать на территории Украины? Какие будут даны гарантии Киеву? Если будут даны гарантии по аналогу с пятой статьей НАТО, это означает, что США должны будут вмешаться в случае атак. А если это будут провокации с украинской стороны? Кто даст России гарантии? Кто будет восстанавливать города, сколько это потребует средств, например? Какой будет переход в мирную фазу? Выборы на Украине…Самое главное, что все вопросы решаются без участия Украины. Вопросов очень много, придется поработать. Трамп может под гарантией России о прекращении огня заявить о прекращении работы системы Starlink, чтобы Украина не получала разведанные. Это было бы логичным шагом. Пока США являются участников всех действий на Украине, очень сложно будет решить какой-то вопрос», - заключил собеседник НСН.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена продолжать решение поставленных задач военными методами, пока Киев не примет реалистичные условия переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

