Ушаков: РФ продолжит добиваться целей СВО, пока не удается достигнуть урегулирования дипломатией

По его словам, стороны констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно. Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов Вашингтона с Украиной и Европой. Помощник указал, что Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер поделились своими впечатлениями от встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Россия продолжит последовательно добиваться целей спецоперации, пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами.

Ушаков отметил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности. В состав рабочей группы в Абу-Даби вошли представители руководства Минобороны. Российская делегация, которая отправится в Абу-Даби, получила от российского лидера конкретные инструкции. В Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и Уиткофф.

До этого Трамп заявил, что Зеленский готов заключить сделку по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

