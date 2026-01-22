КАК ПОПАСТЬ В СОВЕТ?

Белый дом официально объявил, что все страны, которым пришло приглашение, получат право на трехлетнее представительство в «Совете». Если кто-то хочет продлить членство на бессрочное, то необходимо уплатить взнос в размере $1 миллиарда в течение первого года работы органа.

У Трампа есть и дополнительные критерии. На брифинге перед журналистами он подчеркнул, что предложил участие в работе только тем лидерам, которые справляются со своей работой и могут контролировать ситуацию у себя дома. Республиканец подчеркнул, что позвал только тех политиков, у которых есть настоящая власть. Более того, войти в совет можно только с его личного приглашения.