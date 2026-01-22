«Совет мира» Трампа вызвал недовольство в Европе и интерес в Азии
США собирают новую международную платформу для решения конфликта в Секторе Газа, но планы американской администрации могут оказаться куда значительнее. Европа уже недовольна подобным будущим, а Африка и Азия соглашаются работать вместе.
15 января 2026 года президент США Дональд Трамп официально объявил о запуске проекта «Совет мира» в социальной сети Truth Social. По версии республиканца, этот орган должен заниматься мирным урегулированием в Секторе Газа, а приглашение стать его членами получили уже минимум 58 стран. Однако далеко не все хотят принимать участие в работе этой площадки.
КАК ПОПАСТЬ В СОВЕТ?
Белый дом официально объявил, что все страны, которым пришло приглашение, получат право на трехлетнее представительство в «Совете». Если кто-то хочет продлить членство на бессрочное, то необходимо уплатить взнос в размере $1 миллиарда в течение первого года работы органа.
У Трампа есть и дополнительные критерии. На брифинге перед журналистами он подчеркнул, что предложил участие в работе только тем лидерам, которые справляются со своей работой и могут контролировать ситуацию у себя дома. Республиканец подчеркнул, что позвал только тех политиков, у которых есть настоящая власть. Более того, войти в совет можно только с его личного приглашения.
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ СОВЕТ?
Члены совета обязаны встречаться минимум раз в год по вопросам, которые требуют голосования стран-участниц и не реже, чем раз в квартал для обсуждения других тем. Каждое государство должно быть представлено главой государства. Эти положения приводятся в хартии создания «Совет мира», которую публикует издание Axios.
Уточняется, что у совета нет полномочий на территории государств-членов, и он не может заставить их участвовать в той или иной миротворческой операции без их согласия. Финансирование работы организации также осуществляется на безвозмездной основе. Все положения вступят в силу после того, как они будут официально ратифицированы как минимум тремя государствами.
КТО СОГЛАСИЛСЯ
На данный момент предложение американского лидера приняли 17 государств, в том числе Азербайджан, Армения и Белоруссия. Из стран-членов ЕС только Венгрия подтвердила свое участие. Остальные государства представляют Южную Америку, Азию и Северную Африку. Так, вчера со совместным заявлением о присоединении к инициативе выступили Саудовская Аравия, Египет, Турция, Иордания, Индонезия, Пакистан и Катар.
Белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант объяснил НСН, в чем заключается мотивация Минска участвовать в новом переговорном формате.
«Вступая в Совет мира, Белоруссия прежде всего рассчитывает донести свою позицию в отношении происходящего в мире, конкретно конфликта на Украине. Мы видим, что прежние международные площадки либо не работают, либо неэффективны. Важно, чтобы позицию Белоруссии и России услышали в США», — сказал он.
КТО ОТКАЗАЛСЯ
Однако большинство европейских стран все же склоняются отказаться от работы с Трампом. Об этом уже объявила Швеция и Норвегия, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила журналистам, что членство в совете противоречит конституции страны.
Издание Financial TImes утверждает, что существует и другая причина: политики стран ЕС не хотят работать совместно с президентом России Владимиром Путиным, но не могут заявить об этом публично. Глава Украины Владимир Зеленский, наоборот, объяснил свой отказ нежеланием находиться за одним столом с россиянами.
Президент Франции Эммануэль Макрон увидел в работе совета угрозу для ООН, поэтому предпочел не вступать в него. На фоне сообщений о нежелании лидера принять приглашение Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское. Об этом сообщил Bloomberg.
Опасения Макрона в разговоре с НСН разделил экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
«Трамп, конечно, пытается заменить ООН новым органом. В функции ООН входят операции по удержанию мира, восстановление фактов, наблюдение при достигнутых соглашений. С согласия сторон соглашения ООН обычно направляет миссию, чтобы следить за выполнением соглашения. А здесь Трамп узурпировал эту роль. Политика Трампа направлена на выход из международных организаций, что является линией на демонтаж роли ООН в современном мире», — указал он.
ВОЙДЕТ ЛИ В СОВЕТ РОССИЯ?
Несмотря на приглашения от Трампа, Москва пока еще не готова дать ответ на него. Об этом сообщил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. По его словам, МИДу поручено изучить идею и проконсультироваться со стратегическими партнерами. Он добавил, что в качестве взноса на вечное членство могут быть использованы замороженные российские активы в США,
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США разослали проект устава организации для ознакомления. Однако документ появился только недавно, и его еще предстоит изучить, добавил он. Об этом глава МИД рассказал в ходе пресс-конференции.
