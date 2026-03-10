Зеленский рассказал о предложенной США «сделке по дронам»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагал Вашингтону заключить стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Об этом он сказал в комментарии украинским журналистам, сообщает украинское издание «Новости.LIVE»

По словам Зеленского, Украина предложила США так называемую Drone Deal, которая предполагает партнерство в области технологий и разработки беспилотников.