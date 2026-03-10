Зеленский рассказал о предложенной США «сделке по дронам»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагал Вашингтону заключить стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Об этом он сказал в комментарии украинским журналистам, сообщает украинское издание «Новости.LIVE»
По словам Зеленского, Украина предложила США так называемую Drone Deal, которая предполагает партнерство в области технологий и разработки беспилотников.
Он отметил, что предложение включало доступ к украинским наработкам в этой сфере. Президент добавил, что Киев открыт к такому сотрудничеству и хотел бы подписать соответствующий договор с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский также заявил, что украинские технологии и опыт могут быть полезны другим странам, в том числе на Ближнем Востоке, однако системное предложение о партнерстве делалось именно Соединенным Штатам, передает «Радиоточка НСН».
