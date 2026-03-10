Зеленский рассказал о предложенной США «сделке по дронам»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагал Вашингтону заключить стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Об этом он сказал в комментарии украинским журналистам, сообщает украинское издание «Новости.LIVE»

По словам Зеленского, Украина предложила США так называемую Drone Deal, которая предполагает партнерство в области технологий и разработки беспилотников.

Зеленский анонсировал «мегасделку» с Трампом по беспилотникам

Он отметил, что предложение включало доступ к украинским наработкам в этой сфере. Президент добавил, что Киев открыт к такому сотрудничеству и хотел бы подписать соответствующий договор с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский также заявил, что украинские технологии и опыт могут быть полезны другим странам, в том числе на Ближнем Востоке, однако системное предложение о партнерстве делалось именно Соединенным Штатам, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиСШАУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры