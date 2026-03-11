СМИ: Серия взрывов прогремела над Анапой

ПВО отражает воздушную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего в разных районах города было слышно около пяти взрывов. По словам очевидцев, от громких звуков сработали сигнализации у автомобилей.

Также сирены воют в некоторых районах Сочи. Официальной информации не поступало.

Ранее осколки беспилотника повредили автобус в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

