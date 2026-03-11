СМИ: Серия взрывов прогремела над Анапой
11 марта 202601:28
Жители Анапы заявили о взрывах, которые слышны со стороны Черного моря, сообщает Telegram-канал SHOT.
ПВО отражает воздушную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего в разных районах города было слышно около пяти взрывов. По словам очевидцев, от громких звуков сработали сигнализации у автомобилей.
Также сирены воют в некоторых районах Сочи. Официальной информации не поступало.
Ранее осколки беспилотника повредили автобус в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
