В Госдуме заявили, что срок окончания СВО зависит от предложенных США условий

Сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине зависят от условий, которые будут предложены в ходе переговоров. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Какие пункты мирного плана «уточнит» Путин на встрече с Уиткоффом

По его словам, тот факт, что Россия ведёт переговоры с Киевом, а со «стоящим у истоков этого конфликта» Вашингтоном, говорит о том, Москва «идёт верным путём».

«Всё остальное — в том числе и сроки окончания СВО — будет зависеть исключительно от условий, которые будут нам предложены американцами», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что мирный договор между Россией и Украиной не может быть подписан во время визита в Москву переговорщика Стива Уиткоффа, так как подобные документы «подписываются исключительно президентами».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в желании российского лидера Владимира Путина заключить сделку по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
