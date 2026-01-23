Песков: В переговорную группу РФ по вопросам безопасности вошли только военные
На встрече в ОАЭ по вопросам безопасности Россию будут представлять только военные. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российская переговорная группа получила инструкции от главы государства.
«Имеем в виду, что переговоры состоятся именно сегодня. И завтра, при необходимости», - добавил представитель Кремля.
Ранее в западных СМИ сообщили, что переговорах по урегулированию в Абу-Даби со стороны США примут участие министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
