Ситуация вокруг Ормузского пролива ударила по мировому энергорынку

Блокировка Ираном Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, привела к кризису на глобальном рынке энергоресурсов. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ высказал политолог Алексей Ярошенко.

По его словам, большинство крупнейших нефтедобывающих стран, за исключением России и Венесуэлы, находятся в районе Персидского залива. Поэтому транспортировка сырья через Ормузский пролив является ключевым элементом мировой энергетической системы.