«Такое выступление Зеленского — признак внутренней слабости. Он находится под сильным давлением: на фронте нет решающего успеха, мобилизация идет тяжело, экономика держится на внешних деньгах, а доверие внутри страны падает. В такой ситуации он пытается переключить внимание и переложить ответственность на союзников. Есть еще один фактор, о котором в Европе стараются не говорить вслух: Украина годами остается страной с серьезной проблемой коррупции, а скандалы вокруг денег и закупок всплывают регулярно. На этом фоне публично поучать и унижать Европу, которая финансирует и поддерживает Киев, — крайне неумно. Европа вряд ли ожидала услышать такую порцию упреков, и правильной реакцией не может быть «давайте еще больше». Нужен трезвый вывод: рано или поздно придется идти к переговорам. Даже в Германии уже звучит простая мысль о том, что Россия и Белоруссия — наши соседи, а с соседями все равно приходится разговаривать», - рассказал он.

По его словам, Зеленский «подыграл» Трампу, но это не поможет ему усилить поддержку США.

«Если Зеленский рассчитывает на поддержку США, то такими заявлениями он ее не усиливает. Скорее, он подыгрывает Трампу, потому что подтверждает его тезис: Европа слабая, разобщенная и не готова сама нести ответственность — значит, США не должны бесконечно тянуть этот конфликт. По сути, Зеленский не «объявил войну» Трампу, а дал ему удобные аргументы. И как бы ни пытались оттянуть момент, реальность проста: рано или поздно мир с Россией все равно придется обсуждать. Путь к нему лежит через разговор и переговоры, а не через бесконечное повышение ставок. Чем дольше это откладывают, тем выше цена — для Украины, для Европы и для всех остальных», - заключил собеседник НСН.

Накануне ВМС Франции задержали в Средиземном море танкер, который якобы следовал из России, об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. Заявление он сделал после «упреков» Зеленского, пеердает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

