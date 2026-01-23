«Подыграл» Трампу: Выступление Зеленского в Давосе назвали «унижением» для Европы
Критика европейских властей не поможет Владимиру Зеленскому усилить поддержку США, заявил НСН немецкий политолог Ульрих Зингер.
Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи на европейских партнеров, но публичное унижение – это перебор, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
Украинский президент Владимир Зеленский в Давосе унизил Европу и заочно нахамил премьеру Венгрии Виктору Орбану. Зеленский обвинил Европу в слабости, упрекнув, что США может препятствовать теневому флоту РФ, а Европа — нет. Он призвал Европу создать «сильную армию», намекнув на отправку в Гренландию 40 военнослужащих. Кроме того, Зеленский заявил, что «каждый "Виктор", который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник». Премьер Венгрии Орбан ответил ему вежливо и сдержанно, указав, что Зеленский – человек «в отчаянном положении». Зингер оценил посыл выступления Зеленского.
«Такое выступление Зеленского — признак внутренней слабости. Он находится под сильным давлением: на фронте нет решающего успеха, мобилизация идет тяжело, экономика держится на внешних деньгах, а доверие внутри страны падает. В такой ситуации он пытается переключить внимание и переложить ответственность на союзников. Есть еще один фактор, о котором в Европе стараются не говорить вслух: Украина годами остается страной с серьезной проблемой коррупции, а скандалы вокруг денег и закупок всплывают регулярно. На этом фоне публично поучать и унижать Европу, которая финансирует и поддерживает Киев, — крайне неумно. Европа вряд ли ожидала услышать такую порцию упреков, и правильной реакцией не может быть «давайте еще больше». Нужен трезвый вывод: рано или поздно придется идти к переговорам. Даже в Германии уже звучит простая мысль о том, что Россия и Белоруссия — наши соседи, а с соседями все равно приходится разговаривать», - рассказал он.
По его словам, Зеленский «подыграл» Трампу, но это не поможет ему усилить поддержку США.
«Если Зеленский рассчитывает на поддержку США, то такими заявлениями он ее не усиливает. Скорее, он подыгрывает Трампу, потому что подтверждает его тезис: Европа слабая, разобщенная и не готова сама нести ответственность — значит, США не должны бесконечно тянуть этот конфликт. По сути, Зеленский не «объявил войну» Трампу, а дал ему удобные аргументы. И как бы ни пытались оттянуть момент, реальность проста: рано или поздно мир с Россией все равно придется обсуждать. Путь к нему лежит через разговор и переговоры, а не через бесконечное повышение ставок. Чем дольше это откладывают, тем выше цена — для Украины, для Европы и для всех остальных», - заключил собеседник НСН.
Накануне ВМС Франции задержали в Средиземном море танкер, который якобы следовал из России, об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. Заявление он сделал после «упреков» Зеленского, пеердает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
