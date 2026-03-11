Список богатейших бизнесменов мира включает 155 россиян

Рейтинг пополнился девятью новыми фамилиями по сравнению с 2025 годом. В глобальный список попали 155 российских бизнесменов, это на девять человек больше прошлогоднего показателя.

Общее состояние богатейших граждан достигло рекордной отметки в 696,5 млрд долларов. Лидером стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (37 млрд долларов). За ним идет президент «Норникеля» Владимир Потанин (29,7 млрд долларов ). Третье место занял основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (29,5 млрд долларов).

Рейтинг самых богатых людей в мире возглавил Илон Маск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

