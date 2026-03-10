Цены на нефть упали более чем на 15% на вечерних торгах

Мировые цены на нефть вечером во вторник ускорили падение и снизились более чем на 15%, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.06 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 15,17% по сравнению с предыдущим закрытием и опускалась до $83,95 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI теряли 15,63%, опускаясь до $79,96 за баррель.