Цены на нефть упали более чем на 15% на вечерних торгах
Мировые цены на нефть вечером во вторник ускорили падение и снизились более чем на 15%, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.06 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 15,17% по сравнению с предыдущим закрытием и опускалась до $83,95 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI теряли 15,63%, опускаясь до $79,96 за баррель.
Снижение котировок последовало после резкого роста цен на нефть 9 марта и произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.
Как сообщал Reuters, администрация США рассматривает возможность смягчения санкций в отношении российской нефти, чтобы сдержать быстрый рост мировых цен на энергоносители, передает «Радиоточка НСН».
