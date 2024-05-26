Ультиматум или переговоры? Польша подняла военные самолеты из-за «активности» дальней авиации РФ

ПОЛЬША ЗАЩИЩАЕТСЯ

26 мая в пресс-службе оперативного командования ВС Польши сообщили, что Варшава подняла в воздух военные самолеты якобы в связи с активностью российской дальней авиации. При этом, по данным «Известий», в воздушном пространстве этой страны были подняты не только самолеты Польши, но и техника союзных стран.

В ведомстве также добавили, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены. Подобные действия польское правительство уже предпринимало 26 апреля.

Заметив российскую активность на Украине даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера предложил все-таки разрешить Киеву использовать западное оружие для атак по территории РФ. Об этом его ни раз просили и на Украине, и представители некоторых западных стран, в том числе США и Великобритании.