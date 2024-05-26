Ультиматум или переговоры? Польша подняла военные самолеты из-за «активности» дальней авиации РФ
Опасаясь «военной активности» России, на Западе подстраховываются самолетами и укреплениями своих границ.
На Западе пытаются угрожать России открытым военным противостоянием в защиту Украины и европейской «территориальной безопасности», забывая, что Кремль тоже может ответить. Однако Москва готова к переговорам по конфликту с Киевом.
ПОЛЬША ЗАЩИЩАЕТСЯ
26 мая в пресс-службе оперативного командования ВС Польши сообщили, что Варшава подняла в воздух военные самолеты якобы в связи с активностью российской дальней авиации. При этом, по данным «Известий», в воздушном пространстве этой страны были подняты не только самолеты Польши, но и техника союзных стран.
В ведомстве также добавили, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены. Подобные действия польское правительство уже предпринимало 26 апреля.
Заметив российскую активность на Украине даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера предложил все-таки разрешить Киеву использовать западное оружие для атак по территории РФ. Об этом его ни раз просили и на Украине, и представители некоторых западных стран, в том числе США и Великобритании.
«Особенно сейчас, когда в Харькове... идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», — добавил Столтенберг.
Якобы «защищаясь» от России, Польша уже начала строить укрепления на границе с Белоруссией. В Варшаве также надеются на финансовую поддержку от Евросоюза в этом вопросе.
«Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях. Эта фортификация появится на всей польской границе. Это внешняя граница не только Польши, но и ЕС. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что вся Европа должна будет инвестировать в свою безопасность, в том числе и в безопасность нашей границы», - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
РОССИЯ ОТВЕТИТ
В то же время в Кремле уже намекают, что в случае открытого противостояния НАТО с Россией, Москва даст незамедлительный жесткий ответ. Так, например, президент Владимир Путин в ответ на выпады Лондона о легитимности использования западного оружия против РФ выдвинул Великобритании ультиматум.
По данным китайского издания Sohu, он четко обозначил, чем могут обернуться провокации Лондона, тем самым снизив градус воинственной риторики Великобритании. Путин также поручил провести учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада.
О том, что Москва ответит всеми возможными способами по всему миру, если США разрешат Украине наносить удары по территории РФ своим оружием, говорит и британский аналитик Александр Меркурис. В интервью YouTube-каналу «Duran» он выразил уверенность в том, что Вашингтону не хватит сил для противодействия ответу Кремля.
«Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России. На них Москва ответит, даже если они будут американские. Но сам президент США Джо Байден одержим Путиным и Россией, и он всегда в итоге слушает самых радикальных "ястребов"», - добавил он.
МОСКВА ГОТОВА
Однако, несмотря на готовность к открытому противостоянию с Западом в вооруженном смысле, Кремль все же стремится попробовать решить конфликт на Украине мирным путем. О готовности к переговорам ни раз заявляли российские политики и даже западные аналитики.
Так, недавно издание «Reuters» сообщило, что Владимир Путин готов заморозить конфликт на Украине, но при условии фиксации положения сторон на нынешней линии боевых действий. При этом отмечается, что в случае, если Украина и Запад не согласятся, то Москва будет готова продолжать конфликт.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также напомнил, что Путин ни раз выражал готовность к диалогу с Украиной, во время которого можно было бы достичь поставленных Россией целей, но сейчас достигать их приходится посредством специальной военной операцией.
Необходимость переговоров по Украине подчеркивают и некоторые западные политики. Например, президент Чехии Петр Павел выступал за прекращение боевых действий и переход к началу диалога. А глава правительства Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что для урегулирования текущего конфликта нужны переговоры России и США. По его мнению, этот диалог выйдет за рамки российско-украинских отношений и будет касаться всей системы европейской безопасности на ближайшие 20-30 лет.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар предположил, что Запад может пойти на переговоры с Россией по Украине в трех случаях.
«Во-первых, если случится большая война на Ближнем Востоке, если конфликт Израиля перестанет быть контролируемым. В таком случае конфликт в Европе нужно будет остановить любой ценой, все это понимают. Второй вариант – если Китай начнет доминировать и стучать кулаком по столу. Ведь там уже два года предлагают мирные решения, могут более жестко попросить Европу принять это. И третий вариант – Трамп, если он придет к власти. Он сам говорит, что планирует остановить конфликт на Украине, пока плана у него нет, но это уже говорит о том, что есть очень влиятельные силы на Западе, которые хотят прекращения этого всего. Надо помнить, что сам Путин говорит о мире, но о честных переговорах», - рассказал он в беседе с НСН.
Ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Александр Рар заявил, что сейчас против переговоров с Россией по Украине принципиально выступают Великобритания и Франция, а другие страны «считают деньги» и не верят в успех Киева.
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