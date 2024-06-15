«Хотите мира?»: Саммиту Запада по Украине напомнили старые и новые условия России

ПРОЕКТЫ ДОГОВОРА РОССИИ И УКРАИНЫ

Американская газета Тhe New York Times опубликовала проекты мирного договора, согласованные 29 марта 2022 года на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Обсуждение документов шло с февраля по апрель 2022 года. У Москвы и Киева были разногласия в вопросах вооружений Украины и ее потенциальном членстве в ЕС. При этом встреча в Стамбуле была единственным разом, когда украинские и российские политики участвовали в прямых переговорах.

Издание опубликовало версии проектов договоров на русском и английском языках от 17 марта и 15 апреля 2022 года, а также совместное «коммюнике», согласованное на переговорах в Стамбуле 29 марта того же года. При этом участники стамбульской встречи подтвердили подлинность опубликованных документов. Размещенный на страницах издания проект документа под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» состоит из 18 статей и 6 приложений.

Известно, что Украина предоставила западным странам англоязычную версию договора от 17 марта, в котором говорится о том, что Киев хотел бы получить международные гарантии безопасности о том, что в случае повторного нападения союзники встанут на его защиту, в том числе путем закрытия воздушного пространства страны. Украина также требовала, чтобы договор распространялся на «признанные границы» государства. Киев хотел и осуществления гарантий безопасности, в том числе с помощью соглашений с Великобританией, США, Францией, Германией, Польшей, Израилем и Китаем.