«Хотите мира?»: Саммиту Запада по Украине напомнили старые и новые условия России
Москва предложила Украине и Западу мягкие условия в 2022 году и более жесткие в 2024-м. Первые отверг Киев, вторые не нравятся и его союзникам.
За все время с начала спецоперации Россия и Украина встречались за столом переговоров лишь один раз. При этом Москва не отказывается от диалога с Киевом и даже предлагает мирные пути решения конфликта. Однако Запад не верит в такие предложения и не позволяет Киеву рассмотреть инициативу Кремля.
ПРОЕКТЫ ДОГОВОРА РОССИИ И УКРАИНЫ
Американская газета Тhe New York Times опубликовала проекты мирного договора, согласованные 29 марта 2022 года на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Обсуждение документов шло с февраля по апрель 2022 года. У Москвы и Киева были разногласия в вопросах вооружений Украины и ее потенциальном членстве в ЕС. При этом встреча в Стамбуле была единственным разом, когда украинские и российские политики участвовали в прямых переговорах.
Издание опубликовало версии проектов договоров на русском и английском языках от 17 марта и 15 апреля 2022 года, а также совместное «коммюнике», согласованное на переговорах в Стамбуле 29 марта того же года. При этом участники стамбульской встречи подтвердили подлинность опубликованных документов. Размещенный на страницах издания проект документа под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» состоит из 18 статей и 6 приложений.
Известно, что Украина предоставила западным странам англоязычную версию договора от 17 марта, в котором говорится о том, что Киев хотел бы получить международные гарантии безопасности о том, что в случае повторного нападения союзники встанут на его защиту, в том числе путем закрытия воздушного пространства страны. Украина также требовала, чтобы договор распространялся на «признанные границы» государства. Киев хотел и осуществления гарантий безопасности, в том числе с помощью соглашений с Великобританией, США, Францией, Германией, Польшей, Израилем и Китаем.
В свою очередь Россия требовала отмены санкций, которые Запад ввел еще в 2014 году, признания Крыма частью России, а также независимости ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины (про Запорожскую и Херсонскую области речь тогда не шла). Согласно опубликованным документам, Москва также хотела, чтобы «прославление и пропаганда нацизма и неонацизма в любой форме», включая проведение публичных демонстраций и шествий, возведение памятников и мемориалов и переименование улиц» было запрещено, а в противном случае для нарушителей наступала бы уголовная ответственность.
По первому проекту были введены ограничения на численность ВСУ и количество их танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов, которые Украина могла бы иметь в своем арсенале. Численность должна была составить до 100 тысяч человек, 147 минометов и 10 боевых вертолетов. Дальность украинских ракет должна была быть ограничена до 40 км. Однако в США встревожились выдвинутыми условиями, поэтому один из американских чиновников заявил представителям Киева, что такие условия выглядят, как «одностороннее разоружение».
К тому же, по документу, обсуждаемому в Стамбуле, обе стороны согласились исключить Крым из своего договора, оставив при этом его под контролем России, но без признания полуострова Украиной. Отмечалось, что его статус должен был решиться в течение 10-15 лет. РФ также выдвигала требования о том, чтобы Украина не вступала в военные союзы, не развертывала иностранные военные базы и контингенты на своей территории. Однако Украине было разрешено вступить в ЕС.
Уже после переговоров в Стамбуле стороны вновь вернулись к обсуждению вопроса в онлайн-формате. Так, Россия по-прежнему требовала, чтобы Украина отменила законы, затрагивающие язык и национальную идентичность граждан, а также отвела украинские войска «в места постоянной дислокации или в согласованные с РФ районы».
При этом самой большой проблемой переговоров считался пункт договора о «странах-гарантах» Украины, так как Москва включила в соглашение пункт о том, что ответные меры в случае нападения на Украину должны были одобрить «на основании решения, согласованного всеми государствами-гарантами». А Киев счел такое предложение нарушением условий мирного договора, что по мнению представителей украинской стороны, означало, что РФ «снова сможет войти на Украину и наложить вето на любое военное вмешательство».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТИНА
В 2024 году стороны снова приступили к попыткам «переговоров», однако друг без друга. Так, Запад и Украина решили провести в Швейцарии мирную конференцию по украинскому вопросу, однако представителей Москвы на нее не пригласили.
В ответ на это 14 июня Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России объявил, что Москва готова прекратить огонь в зоне украинского конфликта, после того, как Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также из ЛНР и ДНР. При этом российский президент также добавил, что Украина должна будет официально уведомить о своем отказе от вступления в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Российский лидер напомнил, что Москва не исключала суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями при условии сухопутного доступа для России в Крым. При этом, по словам Путина, новые территории навсегда должны остаться с РФ, что даже не может подлежать обсуждению, поэтому статусы Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ, также должны быть зафиксированы в международных договорах.
Однако глава государства напомнил, что президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не получится восстановить, согласно законодательству Украины.
При этом особое внимание российский лидер уделил вопросам суверенитета, подчеркнув, что Москва выступает за нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию.
«Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», - заявил президент, добавив при этом, что базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы в международных договорах.
Он также подчеркнул, что для прекращения конфликта на Украине все западные санкции против России должны быть отменены. При этом Путин заметил, что, если Украина откажется от переговоров, новые условия РФ будут другими.
В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что нынешней власти на Западе «плевать на Украину».
«Думаю, это было последнее мирное предложение с нашей стороны. Следующим будет предложение о капитуляции», - написал политик в своем Telegram-канале.
РЕАКЦИЯ ЗАПАДА И УКРАИНЫ
Однако Запад и Украина не приняли предложения Путина. Например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что они не являются мирными.
«Предложение Путина свидетельствует о желании России достичь военных целей... То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию», - заявил он, добавив, что страны НАТО продолжат оказывать военную поддержку Киеву.
В свою очередь Владимир Зеленский вообще называет предложения Путина «ультиматумом». По его словам, доверять этой инициативе нельзя, так как даже при выполнении условий «Россия не прекратит наступление». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также отверг предложенную мирную инициативу Путина.
«У российской стороны есть желание не платить за конфликт и продолжать его в новых форматах», - считает украинский политик.
При этом в Кремле такую реакцию Запада считают предсказуемой. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что предложения Путина являются мирной инициативой, трактовать которую как ультиматум неверно. По его словам, условия для ведения мирных переговоров, предложенные Россией, бессрочные, но ситуация на фронте быстро меняется.
При этом немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН предположил, что президент Путина в правильное время озвучил свои предложения по Украине, что создаст нужное давление на Запад и Европу для возобновления переговоров.
«Время выбрано правильно. Это серьезное предложение об окончании военных действий, а не просто о перемирии. Он выступил в преддверии швейцарской конференции, встречи G7, а также начинающегося чемпионата Европы по футболу, когда европейцы расслабляются и становятся более открыты к идее о мире и об окончании конфликта. Таким образом, он полностью поменял повестку дня швейцарской конференции, на которой хотели выдвигать новые требования и новые санкции в отношении России. А сейчас участники этой конференции будут вынуждены обсуждать российское предложение», - объяснил он, подчеркнув, что рано или поздно Запад под общественным давлением пойдет на переговоры с Россией по Украине.
Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин также подтвердил, что некоторые депутаты Верховной Рады Украины уже начали обсуждать мирные инициативы Путина.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложения Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта не обсуждались на саммите G7 в Италии, так как не были восприняты всерьез.
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