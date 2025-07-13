Путин отказался от общения с делегацией США из-за грубости к пограничнику
Российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что, когда нынешний президент 1990-е годы работал в мэрии Санкт-Петербурга, он отказался встретиться с американцем, который нахамил российскому пограничнику.
Путин подчеркнул, что во время исполнения служебных обязанностей «человек в погонах» представляет страну, и если к нему относятся с пренебрежением, то это означает, что так же относятся и к государству. Между тем, президент отметил, что в тот момент российская сторона не отказалась принимать американскую делегацию.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном передал ему приветствие от Владимира Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru