СМИ: Путин на предстоящей неделе может совершить региональную поездку

По информации «Россия 1», президент России Владимир Путин может совершить региональную поездку в предстоящую неделю. В программе «Москва. Кремль. Путин» также указали, что в Кремле ожидается проведение множества мероприятий с участием главы государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказл, что Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно находятся в контакте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».