СМИ: Путин на предстоящей неделе может совершить региональную поездку

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе может совершить региональную поездку. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Лавров рассказал о контактах Владимира Путина и Ким Чен Ына

По информации «Россия 1», президент России Владимир Путин может совершить региональную поездку в предстоящую неделю. В программе «Москва. Кремль. Путин» также указали, что в Кремле ожидается проведение множества мероприятий с участием главы государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказл, что Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно находятся в контакте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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