Китай подтвердил отказ от участия в швейцарской конференции по Украине

Как отметила дипломат, «справедливые и беспристрастные», не направленные против какой-либо стороны требования Китая о проведении мирной конференции «отражены в консенсусе по политическому урегулированию украинского кризиса, опубликованном недавно совместно с Бразилией». Эти положения отражают общие опасения международного сообщества. По словам Мао Нин, судя по объявленной повестке конференции, реализовать предложенные Пекином условия сложно.

«Существует явное расхождение между повесткой конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями... Китаю трудно принять участие в этой встрече», — указала представитель МИД.

Саммит по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Известно, что ООН будет присутствовать на конференции в качестве «наблюдателя», пишет «Свободная пресса».

