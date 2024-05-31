Китай подтвердил отказ от участия в швейцарской конференции по Украине
Повестка конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии, расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, Пекину сложно участвовать в таком саммите. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.
Как отметила дипломат, «справедливые и беспристрастные», не направленные против какой-либо стороны требования Китая о проведении мирной конференции «отражены в консенсусе по политическому урегулированию украинского кризиса, опубликованном недавно совместно с Бразилией». Эти положения отражают общие опасения международного сообщества. По словам Мао Нин, судя по объявленной повестке конференции, реализовать предложенные Пекином условия сложно.
«Существует явное расхождение между повесткой конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями... Китаю трудно принять участие в этой встрече», — указала представитель МИД.
Саммит по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Известно, что ООН будет присутствовать на конференции в качестве «наблюдателя», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru