Медведев предостерег нейтральные страны от участия в мирном саммите по Украине

По его словам, отдельные государства вынуждены откликаться на приглашения на встречу по Украине, поскольку не хотят испортить отношения с крупными игроками. Однако Россия будет трактовать подобные действия, как принятие украинской стороны.

«Участие в таком одиозном мероприятии, хотят они этого или нет, означает, что они отказываются от равноудаленной позиции и принимают сторону прямо бандеровского политического режима», - написал он.

Мирная конференция по Украине состоится в июне в Бюргенштоке. Среди приглашенных 160 делегаций из 120 стран, напоминает «Радиоточке НСН».

