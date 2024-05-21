Медведев предостерег нейтральные страны от участия в мирном саммите по Украине

Участие в саммите по Украине в Швейцарии для нейтральных стран равнозначно отказу от индифферентной позиции, написал председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях.

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По его словам, отдельные государства вынуждены откликаться на приглашения на встречу по Украине, поскольку не хотят испортить отношения с крупными игроками. Однако Россия будет трактовать подобные действия, как принятие украинской стороны.

«Участие в таком одиозном мероприятии, хотят они этого или нет, означает, что они отказываются от равноудаленной позиции и принимают сторону прямо бандеровского политического режима», - написал он.

Мирная конференция по Украине состоится в июне в Бюргенштоке. Среди приглашенных 160 делегаций из 120 стран, напоминает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаДмитрий Медведев

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