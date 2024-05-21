Медведев предостерег нейтральные страны от участия в мирном саммите по Украине
Участие в саммите по Украине в Швейцарии для нейтральных стран равнозначно отказу от индифферентной позиции, написал председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях.
По его словам, отдельные государства вынуждены откликаться на приглашения на встречу по Украине, поскольку не хотят испортить отношения с крупными игроками. Однако Россия будет трактовать подобные действия, как принятие украинской стороны.
«Участие в таком одиозном мероприятии, хотят они этого или нет, означает, что они отказываются от равноудаленной позиции и принимают сторону прямо бандеровского политического режима», - написал он.
Мирная конференция по Украине состоится в июне в Бюргенштоке. Среди приглашенных 160 делегаций из 120 стран, напоминает «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев предостерег нейтральные страны от участия в мирном саммите по Украине
- В России резко выросло число вакансий в арктической зоне
- Хасиков сообщил об увеличении ВРП Калмыкии за последние пять лет на 38%
- Алена Апина заявила о суде с основателем «Комбинации» из-за фонограммы
- Журналист Такер Карлсон запустил собственное шоу на российском телевидении
- Олимпийская чемпионка Мамун заявила о желании сняться в супергеройском кино
- Криштиану Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на Евро-2024
- Польша накопила рекордные $361,3 млрд госдолга
- Финансист Бабин допустил ослабление рубля после 28 мая
- Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru