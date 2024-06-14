Зеленский назвал предложение Путина «ультиматумом»

Условия президента РФ Владимира Путина о прекращении боевых действий являются ультиматумом. Как пишет Reuters, такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

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По его словам, доверять этой инициативе нельзя, так как даже при выполнении условий «Россия не прекратит наступление».

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом», — цитирует Reuters Зеленского.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса для начала переговоров, не является мирным и «не свидетельствует о доброй воле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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