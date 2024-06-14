Зеленский назвал предложение Путина «ультиматумом»

По его словам, доверять этой инициативе нельзя, так как даже при выполнении условий «Россия не прекратит наступление».

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом», — цитирует Reuters Зеленского.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса для начала переговоров, не является мирным и «не свидетельствует о доброй воле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

