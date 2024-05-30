Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что в основе будущих договоренностей об урегулировании конфликта между Россией и Украиной должны находиться «неделимость безопасности» и «реалии на земле».

Отвечая на вопрос, кто мог бы организовать конференцию с участием России и Украины, министр предположил, что это мог бы сделать Китай. Лавров подчеркнул, что она могла бы стать логическим продолжением тех усилий, которые прикладывает официальный Пекин для урегулирования кризиса на Украине.

Согласен с тем, что пора бы возобновить переговоры с Украиной, и российский лидер Владимир Путин, сообщило издание «Коммерсантъ». В ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко президент подчеркнул, что они должны быть основаны на принципах здравого смысла и строиться на фундаменте уже достигнутых договоренностей. Он напомнил, что стамбульские соглашения, к которым Москва и Киев пришли в ходе переговоров в 2022 году, устраивали обе стороны.

Неудивительно, что противоположной позиции придерживается украинский лидер Владимир Зеленский, который наотрез отказался договариваться с Россией о прекращении огня. Интервью президента Украины представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана доступно на YouTube-канале «Орда».

По его мнению, такое соглашение может быть использовано российскими войсками для укрепления позиций, однако оно было бы резонным, если бы и российские, и украинские военнослужащие оставались на линии границ.