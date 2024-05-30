«Реалии - на земле»: Президенты отказываются от «мирного саммита» по Украине без России
То, что саммит по Украине в Швейцарии пройдет без России, — само по себе абсурдно, а отказ мирового большинства от участия в мероприятии указывает на его заведомый провал, полагают в России.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что в основе будущих договоренностей об урегулировании конфликта между Россией и Украиной должны находиться «неделимость безопасности» и «реалии на земле».
Отвечая на вопрос, кто мог бы организовать конференцию с участием России и Украины, министр предположил, что это мог бы сделать Китай. Лавров подчеркнул, что она могла бы стать логическим продолжением тех усилий, которые прикладывает официальный Пекин для урегулирования кризиса на Украине.
Согласен с тем, что пора бы возобновить переговоры с Украиной, и российский лидер Владимир Путин, сообщило издание «Коммерсантъ». В ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко президент подчеркнул, что они должны быть основаны на принципах здравого смысла и строиться на фундаменте уже достигнутых договоренностей. Он напомнил, что стамбульские соглашения, к которым Москва и Киев пришли в ходе переговоров в 2022 году, устраивали обе стороны.
Неудивительно, что противоположной позиции придерживается украинский лидер Владимир Зеленский, который наотрез отказался договариваться с Россией о прекращении огня. Интервью президента Украины представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана доступно на YouTube-канале «Орда».
По его мнению, такое соглашение может быть использовано российскими войсками для укрепления позиций, однако оно было бы резонным, если бы и российские, и украинские военнослужащие оставались на линии границ.
НЕ КИТАЕМ ЕДИНЫМ
Тем временем в МИД России предложили еще одну переговорную площадку — Центральную Азию. Соответствующее предложение высказал в интервью «NEWS.ru» замминистра Михаил Галузин.
Он также особо подчеркнул, что российский и украинский народы объединяет цивилизованная близость и многовековая история. Эта общность неминуемо приведет стороны к мирному урегулированию, отметил замглавы МИД. При этом на Западе, добавил он, не видят разницы между русскими и украинцами, считая оба народа «расходным материалом».
Выбор Центральной Азии Галузин обосновал тем, что такие страны, как Киргизия, Туркменистан, Таджикистан и Казахстан, сохраняют нейтралитет в отношениях со всеми участниками переговоров, при этом видя преимущества сотрудничества с Россией и не забывая об общих исторических связях.
САММИТ БЕЗ РОССИИ
Вместе с тем не за горами саммит, посвященный урегулированию российско-украинского конфликта, который пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке (Швейцария). На мероприятие пригласили представителей 160 стран, однако России на нем места не нашлось.
По мнению МИД Швейцарии, участия России на данном этапе в саммите не требуется, хотя Зеленский и пообещал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, что в слепом неведении Москва не останется — ей якобы передадут документы, наработанные на конференции. По мнению же Путина, цель швейцарского саммита — коллективный ультиматум России, сообщает издание «Коммерсантъ».
Впрочем, многие страны сами не говорят желанием принимать участие в саммите в Швейцарии. В их числе, в частности, Бразилия, Китай, ряд африканских стран (например, ЮАР) и даже США — американский президент Джо Байден может отдать предпочтение предвыборному сбору средств в Голливуде. Всего, согласно последним данным, в саммите примут участие лишь 70 стран, сообщает Sputnik. И этим крайне недоволен Зеленский — в ходе пресс-конференции с главой правительства Бельгии Александером Де Кроо он заявил, что страны, пока не давшие ни согласие, ни отказ на приглашение на саммит, хуже врагов.
По словам украинского лидера, в подобной ситуации есть лишь две позиции — «ты либо за мир, либо за войну» и «лучше знать, что ты враг».
Досталось от Зеленского и Байдену. В ходе все той же пресс-конференции президент Украины заявил, что знает о поддержке саммита со стороны США, но напомнил, что после «саммита мира» в Швейцарии нечто подобное попытается организовать Россия. «Считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США», — подчеркнул он.
Логично, что отказ ряда государств от участия в саммите в Швейцарии был с воодушевлением встречен в России. Так, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что подобное положение дел свидетельствует о провале изначальных планов организаторов встречи, а платформа, объединяющая позиции Глобального Запада и Глобального Юга, создана не будет.
Пушков подчеркнул, что больше половины государств, приглашенных в Швейцарию, не разделяют позицию Запада и считают саммит бессмысленным.
Поддержал отказ «мирового большинства» от участия в саммите в Швейцарии и Лавров, заявление которого опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.
На поверку целью саммита является не попытка урегулировать конфликт на Украине, а выработка и выдвижение неприемлемого для России ультиматума, отметил министр, указав также на «дестабилизирующие действия США и ЕС», занимающихся «геополитической и геоэкономической экспансией на восток».
Также Лавров заявил, что Запад развязывает против России гибридную войну из-за самостоятельного внешнеполитического курса Москвы, направленного на «формирование более справедливого мирового порядка на основе принципов Устава ООН».
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ В ПРОЛЕТЕ
Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал телеканалу RT ранее появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что Евросоюз желал бы провести саммит по Украине с участием Москвы в Саудовской Аравии.
По словам официального представителя Кремля, речи об этом сейчас не идет, такой саммит возможен лишь гипотетически, серьезно к этим рассуждениям относиться не стоит.
Песков также назвал абсурдным то, что Россия не примет участие в саммите в Швейцарии, однако, подчеркнул он, «чего-то другого осязаемого пока нет».
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