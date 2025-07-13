СМИ: Китайские фанаты Канье Уэста недовольны его коротким концертом в Шанхае
Китайские фанаты американского рэпера Канье Уэста, остались недовольны его коротким выступлением на Шанхайском стадионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на еженедельное издание China News Service.
Концерт, билеты на который были распроданы всего за несколько дней, должен был стартовать в 19:30 по местному времени. Посетители ждали начала мероприятия под проливным дождем. Рэпер вышел на сцену спустя сорокаминутную задержку без привычного светового оформления и декораций и сразу начал петь.
Во время выступления погода ухудшилась — дождь перешел в сильнейший ливень и артист молча ушел со сцены. Последние двадцать минут концерта публика слушала фонограмму, а возмущенные фанаты скандировали требования о возврате денег за билеты, стоимость которых варьировалась от 980 до 2680 юаней (примерно $137–$374).
До этого Канье Уэст выступал в Шанхае в 2008 году.
Недавно Канье Уэст сменил имя на Йе Йе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве изъяли двух львов, которых использовали как реквизит для фотосессий
- СМИ: Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции
- В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые фигуранты
- Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете
- До 12 увеличилось число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Вологодской области
- СМИ: Путин на предстоящей неделе может совершить региональную поездку
- «СКА Арену» переименуют к началу сезона КХЛ
- СМИ: Китайские фанаты Канье Уэста недовольны его коротким концертом в Шанхае
- В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с молотком на девочек
- Средний возраст российских молодоженов вырос за пять лет почти на 3 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru