СМИ: Китайские фанаты Канье Уэста недовольны его коротким концертом в Шанхае

Концерт, билеты на который были распроданы всего за несколько дней, должен был стартовать в 19:30 по местному времени. Посетители ждали начала мероприятия под проливным дождем. Рэпер вышел на сцену спустя сорокаминутную задержку без привычного светового оформления и декораций и сразу начал петь.

Во время выступления погода ухудшилась — дождь перешел в сильнейший ливень и артист молча ушел со сцены. Последние двадцать минут концерта публика слушала фонограмму, а возмущенные фанаты скандировали требования о возврате денег за билеты, стоимость которых варьировалась от 980 до 2680 юаней (примерно $137–$374).

До этого Канье Уэст выступал в Шанхае в 2008 году.

Недавно Канье Уэст сменил имя на Йе Йе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».