Новый Карибский кризис? К чему приведет присутствие кораблей РФ и США на Кубе
В США показали, что «спокойно» отреагировали на военно-морские учения РФ у берегов Кубы. При этом Вашингтон не забыл отправить туда и свою подводную лодку.
На проведение российских военно-морских учений у берегов Кубы в Вашингтоне изначально отреагировали «спокойно», отметив, что они не несут никакой угрозы для США. При этом Пентагон все равно направил в один из кубинских портов подводную лодку и продолжил слежку за флотом РФ у берегов республики. Между тем в России намекают, что такие действия Москвы могут быть сигналом для Вашингтона.
НЕЗАКОННАЯ ВОЕННАЯ ОККУПАЦИЯ
Стало известно, что подводная лодка USS Helena США вошла в территориальные воды Кубы «без приглашения». При этом Южное командование американских ВС сообщило, что субмарина находится в заливе Гуантанамо «в рамках планового визита».
«Визиты военно-морских средств в страну должны проходить по приглашению, а это не тот случай. Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее. Но, очевидно, что нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, принадлежащих стране, которая проводит официальную политику, враждебную для Кубы. Это незаконная военная оккупация», - заявил порталу Cubadebate заместитель главы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио Домингес.
По его словам, кубинское правительство считает, что США незаконно находятся в провинции Гуантанамо, где сейчас действует американская военно-морская база.
Отправка американской быстроходной подводной лодки USS Helena в залив Гуантанамо связана с визитом кораблей Военно-морского флота РФ на Кубу. По данным агентства Associated Press, субмарина прибыла в залив «в знак демонстрации силы», а другие американские корабли продолжат следить за российскими учениями, которые, по словам представителей Пентагона, не представляют угрозы для США.
12 июня российские корабли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер» прибыли в порт Гаваны. Россия не отправляла военные корабли в Западное полушарие с 2020 года. При этом в Министерстве Революционных вооруженных сил Кубы заявляют, что ни один из прибывших российских кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их заход в порт не представляет угрозы для региона.
СИГНАЛ ДЛЯ США
При этом в США неоднозначно отреагировали на присутствие военных кораблей России на Кубе. Например, бывший американский президент Дональд Трамп возмутился такой ситуацией, подчеркнув, что американцы не хотят видеть российский флот у побережья своей страны.
«Это немыслимо. Вместо этого мы хотим видеть мощные американские вооруженные силы и успех своей страны, которого сейчас нет», - заметил политик.
Другие чиновники считают, что российские военно-морские учения являются частью ответа РФ на поддержку Украины со стороны США. Так, по данным собеседника газеты Miami Herald, в Москве хотят «выбить Вашингтон из колеи» и оказать влияние на внутреннюю аудиторию. При этом некоторые американские чиновники также считают, что после учений корабли РФ могут остаться в регионе до конца лета, а осенью провести еще одни маневры. Однако в МО России такую информацию не прокомментировали.
В свою очередь заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх отметила, что американские власти отслеживают перемещения группы военных кораблей России и не рассматривают их учения в качестве угрозы, подчеркнув при этом, что такие события воспринимаются Вашингтоном серьезно.
Корабли военно-морских сил Соединенных Штатов действительно отслеживают российские судна на Кубе. По сообщениям телеканала CBS News, следить за российской подводной лодкой будут два эсминца и столько же кораблей с буксируемыми гидролокаторами. Слежкой за остальной частью отряда РФ займется еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.
Между тем генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой считает, что проведение российских учений в районе Карибского бассейна говорит о возрастающей боевой мощи страны и об усилении ее дипломатических позиций в мире.
«Американцы проводят учения по всему земному шару, не считая нужным кого-то об этом уведомлять. То, что Россия сейчас точно так же проводит учения даже в тех районах, в которых раньше никогда не проводила, говорит о возрастающей мощности флота, авиации, а также авторитета России среди стран Северной и Южной Америки, особенно Карибского бассейна. Это знак США, что наши ВКС и наш флот могут оказаться в любой момент в любой точке мира, в том числе в непосредственной близости от Америки», - объяснил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Карибский кризис — политическое и военное противостояние между СССР и США, произошедшее в октябре 1962 года. Оно было вызвано размещением в 1961 году Вашингтоном в Турции ракет средней дальности «Юпитер». Они могли бы беспрепятственно долететь до городов западной части СССР, в том числе до Москвы и основных промышленных центров страны. Такая ситуация не давала СССР возможности нанести равноценный ответный удар.
В связи с этим Москва разместила военные части и подразделения, в том числе с атомным оружием, включая баллистические и тактические ракеты наземного базирования, на Кубе. Напряженность чуть не привела к началу ядерной войны, однако политики США и СССР успели вовремя остановить это противостояние.
Ранее бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Куба является важнейшим союзником России на Карибах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбившего пешеходов в Благовещенске водителя арестовали на два месяца
- В Минюсте предложили расширить полномочия ФСИН в применении силы и цензуре
- Корабль «Прогресс МС-26» поднял высоту орбиты МКС на 3,5 км
- МИД Кубы: Подлодка США зашла в воды республики без приглашения
- Испания после трехмесячной паузы возобновила импорт российских железа и стали
- Три украинских БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области
- Минобороны рассказало об уничтожении танка Abrams под Авдеевкой
- В «Руспродсоюзе» исключили дефицит яблок в России
- Болельщики вывесили российские флаги на матче открытия Евро-2024
- Число погибших после обрушения подъезда в Шебекине увеличилось до пяти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru