Новый Карибский кризис? К чему приведет присутствие кораблей РФ и США на Кубе

НЕЗАКОННАЯ ВОЕННАЯ ОККУПАЦИЯ

Стало известно, что подводная лодка USS Helena США вошла в территориальные воды Кубы «без приглашения». При этом Южное командование американских ВС сообщило, что субмарина находится в заливе Гуантанамо «в рамках планового визита».

«Визиты военно-морских средств в страну должны проходить по приглашению, а это не тот случай. Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее. Но, очевидно, что нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, принадлежащих стране, которая проводит официальную политику, враждебную для Кубы. Это незаконная военная оккупация», - заявил порталу Cubadebate заместитель главы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио Домингес.

По его словам, кубинское правительство считает, что США незаконно находятся в провинции Гуантанамо, где сейчас действует американская военно-морская база.