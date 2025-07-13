Минобороны: ВС РФ уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot

По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны были сбиты девять управляемых авиационных бомб и 215 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В министерстве также указали, что вооруженные силы России нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 136 районах.

Кроме того, российские войска уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные освободили Николаевку и поселок Карла Маркса в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».