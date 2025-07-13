Депутат Миронов раскритиковал идею о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации

Недопустимо выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия — За правду», депутата Госдумы Сергея Миронова.

«Считаю недопустимым стремление "закабалить" людей по месту прописки, разделить их по месту жительства», - заявил политик.

По его словам, для того, чтобы семьи в России не уезжали из их родных городов, властям следует обеспечить им не только жилье, но и рабочие места, образовательные и медицинские учреждения.

Выдавать ипотеку по месту регистрации могут начать с 2026 года

Политик напомнил, что сторонники введения ограничения указывают на несоответствие программы семейной ипотеки задачам пространственного развития страны, потому что половина жилья покупается в столичных регионах. Однако Миронов подчеркнул, что главная цель семейной программы закачается в предоставлении доступного жилья для всех семей с детьми, независимо от прописки.

Ранее вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев в интервью НСН отметил, что вместе с запретом покупки жилья по семейной ипотеке не по месту регистрации нужно дать семьям возможность купить его в своем регионе, а для этого необходимо расширить льготную программу на индивидуальное жилье и вторичный рынок.

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ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:РоссияСемьяИпотекаДепутатСергей Миронов

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