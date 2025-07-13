Депутат Миронов раскритиковал идею о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации

Недопустимо выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия — За правду», депутата Госдумы Сергея Миронова.

«Считаю недопустимым стремление "закабалить" людей по месту прописки, разделить их по месту жительства», - заявил политик.

По его словам, для того, чтобы семьи в России не уезжали из их родных городов, властям следует обеспечить им не только жилье, но и рабочие места, образовательные и медицинские учреждения.