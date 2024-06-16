СМИ: В коммюнике саммита по Украине сказано о важности диалога всех сторон

Из него следует, что для достижения мира необходимо, чтобы в переговорах участвовали все стороны. В документе также идет речь о необходимости освобождения военнопленных и передачи Киеву контроля над Запорожской атомной электростанцией, «свободном, полном и безопасном» коммерческом судоходстве в Азовском и Черном морях.

Ранее стало известно, что главы делегаций на саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

