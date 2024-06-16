СМИ: В коммюнике саммита по Украине сказано о важности диалога всех сторон
Участники мирной конференции по Украине в Швейцарии выступили за привлечение к диалогу всех сторон конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на проект коммюнике.
Из него следует, что для достижения мира необходимо, чтобы в переговорах участвовали все стороны. В документе также идет речь о необходимости освобождения военнопленных и передачи Киеву контроля над Запорожской атомной электростанцией, «свободном, полном и безопасном» коммерческом судоходстве в Азовском и Черном морях.
Ранее стало известно, что главы делегаций на саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru