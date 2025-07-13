«СКА Арену» переименуют к началу сезона КХЛ

В период межсезонья СКА официально заявил о возвращении домашних матчей в «Ледовый дворец», отказавшись от использования «СКА Арены». При этом китайский «Куньлунь» в начале июля уведомил КХЛ о смене площадки: теперь его домашние игры будт проходить в Санкт-Петербурге на «СКА Арена». Ранее, в минувшем сезоне, команда принимала соперников в подмосковных Мытищах.

В прошлом сезоне «Куньлунь» занял девятое место в Западной конференции, набрав 62 очка в 68 матчах, но не сумел выйти в плей-офф.

Старт нового сезона КХЛ запланирован на 5 сентября. Первая встреча между «Куньлунем» и СКА состоится 6 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

