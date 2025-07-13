Средний возраст российских молодоженов вырос за пять лет почти на 3 года

По данным «Реестр ЗАГС», средний возраст женихов в 2021 году составлял 32,8 года, а к 2025 году вырос до 35,2 лет. Возраст невест также увеличился за этот период — с 30,7 до 33,1 года.

Наблюдается тенденция и роста числа браков: за пять лет количество зарегистрированных союзов существенно возросло. В 2021 году было оформлено 1,1 млн браков, в 2022 - 1,8 млн. В 2023 году 2,6 млн пар оформили отношения, в 2024 году этот показатель достиг 2,8 млн. А с начала 2025 году уже подано 1,5 млн заявлений.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман рассказала НСН, что в Москве стоимость организации свадьбы стартует от полутора миллионов рублей.