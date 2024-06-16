СМИ: Главы делегаций на саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги
Ряд глав делегаций на саммите по Украине в Швейцарии выкрикивали бандеровский лозунг, сообщает РИА Новости.
Во время группового фотографирования на мероприятии была слышна фраза о восхвалении Украины и героев. Кто именно выкрикнул эту фразу — неизвестно. Президент Швейцарии Виола Амхред в этот момент улыбалась, когда стояла рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Процесс урегулирования конфликта на Украине требует участия России, заявил ранее глава саудовского МИД принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru