СМИ: Вице-президент США Харрис досрочно покинула саммит по Украине
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии и направляется домой, сообщает New York Post.
По данным издания, она оценила свой визит на мероприятие как «очень хорошо». Вместо вице-президента делегацию США будет представлять советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Харрис не является единственной, кто пропустит воскресные мероприятия саммита.
Ранее стало известно, что главы делегаций на саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru