Депздрав: Два человека пострадали из-за пожара на Комсомольской площади в Москве
Два человека пострадали в результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что в результате возгорания пострадали два человека, которым оперативно оказали помощь бригады скорой медицинской помощи и специалисты Центра медицины катастроф.
На месте происшествия также работают пожарные и другие экстренные службы. Пожар локализован.
Ранее в поселке Некрасово Калининградской области загорелась крыша кафе на территории замка Шаакен, основанного около 1270 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru