Депздрав: Два человека пострадали из-за пожара на Комсомольской площади в Москве

Два человека пострадали в результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.

Под Калининградом загорелось кафе в средневековом замке Шаакен

В сообщении уточняется, что в результате возгорания пострадали два человека, которым оперативно оказали помощь бригады скорой медицинской помощи и специалисты Центра медицины катастроф.

На месте происшествия также работают пожарные и другие экстренные службы. Пожар локализован.

Ранее в поселке Некрасово Калининградской области загорелась крыша кафе на территории замка Шаакен, основанного около 1270 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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