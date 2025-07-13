МО: ВС РФ освободили Николаевку и поселок Карла Маркса в ДНР

Российские военные взяли под контроль Николаевку и поселок Карла Маркса в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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По данным ведомства, в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Центр». При этом второй населенный пункт взяли под контроль представители группировки войск «Восток».

Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль села Толстой в республике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ДНРМинобороны РФВоенныеСпецоперация

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