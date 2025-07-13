МО: ВС РФ освободили Николаевку и поселок Карла Маркса в ДНР
13 июля 202512:42
Российские военные взяли под контроль Николаевку и поселок Карла Маркса в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Центр». При этом второй населенный пункт взяли под контроль представители группировки войск «Восток».
Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль села Толстой в республике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru