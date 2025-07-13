В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с молотком на девочек

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц. Он полностью признал свою вину и дал признательные показания.

Суд, учитывая позицию прокурора Домодедовской городской прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября 2025 года.

Напомним, нападение произошло 11 июля в лесном массиве неподалёку от дачных участков в подмосковном Домодедово. Подросток нанёс двум девочкам удары по голове. Одна из них смогла убежать и рассказать о случившемся взрослым. Пострадавших госпитализировали, а нападавший скрылся в лесу. Как уточняет Telegram-канал 112, пострадавшие девочки все еще находятся в реанимации.