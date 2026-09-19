Исследование: 64% россиян положительно относятся к запуску цифрового рубля
Большинство россиян положительно относятся к запуску цифрового рубля и считают главным преимуществом такой валюты отсутствие лимитов на переводы и комиссий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Выберу.ру».
Аналитики опросили 3 тысячи граждан.
«Положительно относятся к массовому внедрению цифрового рубля - 64% россиян. Нейтральную позицию заняли 24%, а отрицательно... отозвались 12%», - выяснили эксперты. опросив россиян.
Те, кто отрицательно оценивает запуск цифрового рубля, указали, что не понимают необходимости менять привычные способы безналичной оплаты картой или QR-кодом.
По словам 18% респондентов, они уже оплачивали покупки цифровым рублем, 45% готовы начать в ближайшее время пользоваться такой валютой в повседневности.
Ранее в онлайн-сервисе для организации командировок Smartway сообщили НСН, что 19% опрошенных россиян хорошо знают, что такое цифровой рубль и понимают, как пользоваться такой формой денег.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп объявил об установлении контроля США над безопасностью Гренландии
- В КНДР заявили, что у МАГАТЭ нет полномочий вмешиваться в ядерную деятельность страны
- Исследование: 64% россиян положительно относятся к запуску цифрового рубля
- Теннисистка Самсонова не смогла пройти в финал турнира WTA в Мексике
- В результате теракта у мечети в Пакистане погиб 31 человек
- Умер чемпион Европы 1968 года футболист Сандро Маццола
- Лукьяненко подтвердил планы продолжить цикл «Дозоры»
- Врач предупредила, что ожирение может быть даже у стройных людей
- В Китае стоматологи впервые в истории исправили прикус панде
- Эксперт Варуфакис: У ЕС нет плана войны с Россией и нет мирного плана по Украине