Исследование: 64% россиян положительно относятся к запуску цифрового рубля

«Положительно относятся к массовому внедрению цифрового рубля - 64% россиян. Нейтральную позицию заняли 24%, а отрицательно... отозвались 12%», - выяснили эксперты. опросив россиян.

Те, кто отрицательно оценивает запуск цифрового рубля, указали, что не понимают необходимости менять привычные способы безналичной оплаты картой или QR-кодом.

По словам 18% респондентов, они уже оплачивали покупки цифровым рублем, 45% готовы начать в ближайшее время пользоваться такой валютой в повседневности.

Ранее в онлайн-сервисе для организации командировок Smartway сообщили НСН, что 19% опрошенных россиян хорошо знают, что такое цифровой рубль и понимают, как пользоваться такой формой денег.

