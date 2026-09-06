СМИ: Штурмовые группы украинских погранотрядов комплектуют из женщин

ВСУ комплектуют штурмовые группы погранотрядов Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в том числе из женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.

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Отмечается, что речь идет о харьковском направлении. Изданию рассказали, что военнослужащие женщины заменили мужчин, отправленных в штурм.

Ранее в России опровергли планы о мобилизации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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