Генерал Соболев прокомментировал слухи о мобилизации в России

По словам генерала, субъекты Российской Федерации и военные комиссариаты успешно выполняют все установленные задания по отбору кандидатов для службы по контракту. Соболев напомнил, что президент Владимир Путин ранее уже заявлял об отсутствии необходимости в проведении мобилизационных мероприятий.

Депутат указал, что распространение подобных слухов является целенаправленной попыткой оказать психологическое воздействие на граждан, которые опасаются призыва. Соболев заверил, что на текущий момент необходимости в мобилизации россиян для участия в специальной военной операции не существует.

Президент Владимир Путин 3 сентября заявил, что «нет сценария, который потребовал бы мобилизации в России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

