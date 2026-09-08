Генерал Соболев прокомментировал слухи о мобилизации в России

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев опроверг распространяемые в интернете слухи о новой волне мобилизации в России. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что ситуация полностью контролируется, а задачи по комплектованию вооруженных сил решаются в штатном режиме.

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По словам генерала, субъекты Российской Федерации и военные комиссариаты успешно выполняют все установленные задания по отбору кандидатов для службы по контракту. Соболев напомнил, что президент Владимир Путин ранее уже заявлял об отсутствии необходимости в проведении мобилизационных мероприятий.

Депутат указал, что распространение подобных слухов является целенаправленной попыткой оказать психологическое воздействие на граждан, которые опасаются призыва. Соболев заверил, что на текущий момент необходимости в мобилизации россиян для участия в специальной военной операции не существует.

Президент Владимир Путин 3 сентября заявил, что «нет сценария, который потребовал бы мобилизации в России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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