Над Россией за ночь сбили 344 украинских дрона

Российские военные перехватили и уничтожили над территорией страны 344 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

В Махачкале из-за атаки БПЛА повреждена квартира

Дежурные силы ПВО ликвидировали дроны прошедшей ночью. Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях.

Кроме того, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Ямало-Ненецким автономным округом, Дагестаном, Черным морем.

Ранее над регионами России нейтрализовали 629 дронов ВСУ самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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