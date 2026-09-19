Над Россией за ночь сбили 344 украинских дрона
Российские военные перехватили и уничтожили над территорией страны 344 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Дежурные силы ПВО ликвидировали дроны прошедшей ночью. Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях.
Кроме того, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Ямало-Ненецким автономным округом, Дагестаном, Черным морем.
Ранее над регионами России нейтрализовали 629 дронов ВСУ самолетного типа.
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