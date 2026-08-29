В России опровергли планы о мобилизации
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заверил, что стране хватает военных, подписавших контракт.
В России опровергли планы о мобилизации. В руководстве страны говорят, что в ней нет необходимости, и что российским войскам хватает граждан, подписавших контракт. Тем временем на Украине начали говорить о возможной мобилизации женщин.
МОБИЛИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ
Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в стране не планируется никакая мобилизация. По словам экс-президента РФ, в российских войсках достаточно людей, которые добровольно подписывают контракт из патриотических убеждений.
«Воюют как герои, но делают это осознанно», - подчеркнул Медведев, выступая перед участниками Фестиваля новых медиа.
Он также назвал слухи о возможной мобилизации частью вражеской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму. По словам Медведева, недоброжелатели пытаются создавать негативные настроения, используя различные методы, включая соцсети. Политик привел в пример распространение псевдоагитации с призывами идти служить по контракту, якобы не дожидаясь официального призыва.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о подготовке к мобилизации в стране информационными утками. По словам официального представителя Кремля, подобные сообщения являются вбросами украинских властей. Песков отметил, что киевский режим пытается «идеологически раскачивать ситуацию» в России, передает RTVI.
До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя тоже заверил, что российские власти не планируют объявлять массовую мобилизацию, так как в этом нет необходимости.
«Насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», - сказал он.
В свою очередь военный корреспондент Александр Коц в беседе с НСН объяснил, что за первое полугодие 2026 года 200 тысяч человек поступило на контрактную службу, и этого достаточно для решения текущих задач.
«Если у нас высшее военно-политическое руководство говорит, что мобилизация не нужна, значит, не нужна. За первое полугодие 2026 года мы набрали 200 тысяч человек на контрактную службу, плюс 15 тысяч в добровольческий корпус, плюс под 40 тысяч человек в беспилотные войска. Это примерно такой же темп, как и в прошлом году. Для тех задач, которые сейчас решаются, этого достаточно», - уточнил он.
МОБИЛИЗАЦИЯ НА УКРАИНЕ
Тем временем на Украине продолжается мобилизация. В частности, экс-министр обороны страны Алексей Резников выступил за то, чтобы призыв в армию был всеобщим. В качестве примера он привел Израиль, где женщины служат наравне с мужчинами. В связи с этим он призвал депутатов Рады внести в законодательство соответствующие изменения.
Резников считает, что женщины без труда освоят некоторые военные должности и специальности. По его словам, они смогут закрыть связанные с обеспечением позиции в тылу, а мужчин в этом случае можно будет перевести ближе к фронту, пишут украинские СМИ.
Однако пока никаких законодательных инициатив по теме мобилизации женщин на Украине не зарегистрировано. При этом в настоящий момент, по данным экс-главкома ВСУ Александра Сырского, в рядах украинских военных уже насчитывается 75 тысяч женщин-военнослужащих. С каждым годом их количество растет.
Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник говорил, что Украина хочет перенять у Европы опыт прокси-войны и отправить вместо себя на фронт наемников из бедных стран, пишет РИА Новости.
При этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько считает, что распространяющаяся на Украине паника по поводу женской мобилизации — это всего лишь информационная кампания.
«С одной стороны, это попытка мобилизовать собственное население. А с другой — воздействовать на Запад — мол, помогите, мы уже женщин мобилизуем», - приводит его слова издание Аif.ru.
Безпалько напомнил, что на Украине существуют нормы, позволяющие призывать женщин с медобразованием, однако «они не требуются в таком количестве, как обычные рекруты».
Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев подчеркнул, что в настоящее время в России нет предпосылок для новой мобилизации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ООО «Маша и Медведь» подало иск о защите авторских прав к создателю мультфильма
- МО: ВС РФ поразили в Киеве логистический центр с комплектующими ракет «Фламинго»
- В России опровергли планы о мобилизации
- В Севастополе при атаке БПЛА погиб один человек, трое пострадали
- Посол Озеров заявил о высоком спросе на гражданство России в Приднестровье
- ПСЖ оштрафовали на 150 тысяч евро за перенос матча чемпионата Франции
- Галузин: Киев вытер ноги о мораторий США на удары по энергообъектам
- Режим ЧС, Ozon и пострадавшие: ВСУ атаковали Ростовскую область
- СМИ: США пригрозили Британии пересмотреть позицию по Фолклендским островам
- Над Россией сбили 313 украинских беспилотников