В России опровергли планы о мобилизации

МОБИЛИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в стране не планируется никакая мобилизация. По словам экс-президента РФ, в российских войсках достаточно людей, которые добровольно подписывают контракт из патриотических убеждений.

«Воюют как герои, но делают это осознанно», - подчеркнул Медведев, выступая перед участниками Фестиваля новых медиа.