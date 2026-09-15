Лавров выразил уверенность, что на Украине начнут мобилизовывать женщин

Насильственная мобилизация на Украине дойдет до женщин, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

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Глава МИД обратил внимание на деятельность «людоловов», которые задерживают мужчин в украинских городах для насильственной отправки в зону боевых действий.

«Без всяких повесток, без всякой официальной мобилизации. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет», - подчеркнул Лавров.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Евросоюз требует от Киева начать мобилизацию женщин из-за острой нехватки мужчин, пригодных к военной службе.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:УкраинаМИД РФСергей Лавров

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