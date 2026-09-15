Лавров выразил уверенность, что на Украине начнут мобилизовывать женщин
Насильственная мобилизация на Украине дойдет до женщин, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.
Глава МИД обратил внимание на деятельность «людоловов», которые задерживают мужчин в украинских городах для насильственной отправки в зону боевых действий.
«Без всяких повесток, без всякой официальной мобилизации. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет», - подчеркнул Лавров.
Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Евросоюз требует от Киева начать мобилизацию женщин из-за острой нехватки мужчин, пригодных к военной службе.
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