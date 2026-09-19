МО: ВС РФ поразили таможенно-логистический центр в Киевской области
Минувшей ночью 19 сентября российские военные ударными дронами поразили таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк» в населенном пункте Копылов в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Известно, что объект использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.
При этом в Одесской области была уничтожена понтонная переправа через Днестр, которую применяли для транзита военных грузов из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск было поражено морское судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения.
В ведомстве добавили, что ВС РФ на переходе морем уничтожили два морских судна типа «сухогруз», доставлявшие в порт Одесса грузы для ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью над территорией страны силы ПВО сбили 344 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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