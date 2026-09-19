Вулин: В случае референдума сербы проголосуют против разрыва с Россией
Жители Сербии в случае проведения референдума выступили бы против разрыва с Россией, считает бывший вице-премьер республики Александр Вулин. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.
Политик допустил, что Сербию могут заставить сделать выбор между Россией и Европой. По словам Вулина, он много лет выступает за референдум, так как граждане должны высказать свое мнение о Евросоюзе. Как отметил экс-чиновник, ЕС часто говорит, что думает о сербах, «а думают они плохо».
«Я уверен, что в конце концов они попросят нас отказаться от России. И в этот момент сербы скажут "нет"», - указал Вулин.
Ранее бывший вице-премьер заявил, что Сербия никогда не введет санкции против России.
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