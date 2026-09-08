На Украине призвали мобилизовать женщин из-за нехватки мужчин

Это произошло на фоне сокращения личного состава украинской армии. По словам экс-министра, привлечение женщин может удвоить мобилизационный ресурс — для этого следует изучить опыт Израиля, Дании, Швеции, Норвегии и Нидерландов.

Резников указал, что речь идет об общенациональной военной подготовке и замене мужчин на тыловых должностях. Он отметил, что у женщин физиологически лучшая реакция, что особенно важно для управления беспилотниками.

До своего увольнения Резников признал успехи российской армии в боях под Купянском в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

