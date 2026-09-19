Трамп объявил об установлении контроля США над безопасностью Гренландии
По словам американского лидера, такое право предоставила Вашингтону сама Дания.
США добились установления контроля над Гренландией в сфере безопасности. В Дании подтвердили, что подписание соответствующего соглашения произойдет уже на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп уже давно говорит о притязаниях на остров, отмечая, что эта территория имеет первостепенное значение для безопасности Штатов и всего мира.
КОНТРОЛЬ США
Американский президент Дональд Трамп объявил, что США установили контроль над Гренландией в вопросах безопасности. По его словам, США, Дания и Гренландия заключили соглашение, согласно которому Вашингтон получает постоянный контроль и над другими потребностями острова. Политик подчеркнул, что от Копенгагена ожидают гарантий, что договоренности станут бессрочными.
«Я с удовольствием сообщаю, что США вступили в соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии», - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.
Лидер США подчеркнул, что соглашение не будет стоить Вашингтону ничего, но при этом решит все имевшиеся вопросы, пишет RT. Он рассказал, что на острове появится крупный американский контингент. При этом Трамп заявил, что противники США не смогут создавать в Гренландии военные базы и даже осуществлять инвестиции без письменного одобрения Вашингтона.
Однако из пресс-релиза канцелярии премьер-министра Дании Метте Фредериксен следует, что стороны только собираются подписать соглашение. Речь идет о договоре об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике, передает RT. Ожидается, что подписание произойдет на 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится уже на следующей неделе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что она должна стать частью США. Власти Дании и на острове предостерегали Вашингтон от захватнических действий и указывали на необходимость уважения их территориальной целостности.
ИНТЕРЕС ТРАМПА
По данным журнала Time, интерес Дональда Трампа к расширению и закреплению американского присутствия в Гренландии сформировался после разведывательного брифинга в ситуационной комнате Белого дома в начале 2018 года. Отмечается, что, несмотря на скепсис критиков, которые восприняли инициативу как провокацию, сам президент США относился к ней всерьез. По словам Трампа, остров имеет первостепенное значение для безопасности Штатов и всего мира.
Идея приобретения Гренландии неоднократно обсуждалась в истории США. Например, в XIX веке госсекретарь Уильям Сьюард называл ее политически и экономически оправданной, а в 1949 году президент Гарри Трумэн предлагал Дании купить остров за $100 млн в золоте и предоставить нефтяные права на Аляске.
Кроме того, в январе 2026 года Пентагон в новой оборонной стратегии США назвал Гренландию ключевой стратегической территорией. В документе указано, что Вашингтон будет гарантировать военный и коммерческий доступ США к ключевым стратегическим районам.
СОГЛАШЕНИЕ
Позже Дональд Трамп объявил о разработке основы соглашения по острову. Сообщалось, что американские военные собираются разместить в Арктике систему ПВО «Золотой купол» и подписать новое соглашения о защите Гренландии с Данией.
«Золотой купол» — это проект США по созданию новой многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от баллистических, гиперзвуковых ракет и дронов. Трамп говорил, что реализация этого проекта должна полностью защитить американцев от любых атак по воздуху.
В то же время, обновление оборонного соглашения может включать в себя передачу отдельных участков Гренландии под управление США для возведения военных баз на этой территории, передавала газета The New York Times. Однако политический контроль над островом должен остаться у Копенгагена. Кроме этого, стороны обязуются противодействовать влиянию России и Китая в арктическом регионе, писало издание Axios.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН говорил, что Трамп хочет захватить Гренландию в более мягкой форме, чтобы это не выглядело как оккупация.
«Европа хочет удовлетворить требования Трампа о том, что остров якобы нужно стратегически защищать от Китая и России. Всем ясно, что его на самом деле интересуют ресурсы и полезные ископаемые Гренландии. Трамп хочет захватить остров в более мягкой форме, чтобы не выглядело как оккупация. Он будет наращивать военную силу, европейцев спрашивать не будет. США будут делать то, что им выгодно», - сказал он.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что у Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии, поэтому будут поступать лишь громкие заявления.
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