Трамп объявил об установлении контроля США над безопасностью Гренландии

КОНТРОЛЬ США

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США установили контроль над Гренландией в вопросах безопасности. По его словам, США, Дания и Гренландия заключили соглашение, согласно которому Вашингтон получает постоянный контроль и над другими потребностями острова. Политик подчеркнул, что от Копенгагена ожидают гарантий, что договоренности станут бессрочными.

«Я с удовольствием сообщаю, что США вступили в соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии», - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.