СМИ: В Москве «Мерседес» насмерть сбил пешехода у Кремля
Автомобиль «Мерседес» насмерть сбил пешехода на Тверской улице недалеко от Кремля в центре Москвы. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
Согласно информации источника, ДТП случилось вблизи дома номер 4 на Тверской улице, в районе ее пересечения с Камергерским и Газетным переулками. От этого места до Кремля и Красной площади примерно 500 м.
Известно, что «Мерседес» наехал на пешехода, который внезапно вышел на дорогу и переходил ее в неположенном месте. После этого автомобиль столкнулся с «БМВ».
Отмечается, что в настоящий момент движение по Тверской улице перекрыто, на месте аварии работают представители экстренных служб.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве на Кутузовском проспекте произошло смертельное ДТП с участием восьми машин.
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