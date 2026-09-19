СМИ: В Москве «Мерседес» насмерть сбил пешехода у Кремля

Согласно информации источника, ДТП случилось вблизи дома номер 4 на Тверской улице, в районе ее пересечения с Камергерским и Газетным переулками. От этого места до Кремля и Красной площади примерно 500 м.

Известно, что «Мерседес» наехал на пешехода, который внезапно вышел на дорогу и переходил ее в неположенном месте. После этого автомобиль столкнулся с «БМВ».

Отмечается, что в настоящий момент движение по Тверской улице перекрыто, на месте аварии работают представители экстренных служб.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве на Кутузовском проспекте произошло смертельное ДТП с участием восьми машин.